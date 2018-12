Leipzig

Der Tod der Videotheken hatte bereits gezeigt, dass kaum noch jemand für einen Filmabend vor die Tür möchte und der Siegeszug von Streaming-Anbietern wie Netflix und Amazon Prime haben das ermöglicht. Auch die Leipziger Bibliotheken haben das erkannt und ermöglichen ihren Mitglieder Zugang zum Streamingportal Filmfriend. Das teilte die städtische Kultureinrichtung am Freitag mit.

Demnach können sich Ausweisinhaber mit ihren üblichen Daten in die Datenbank einloggen und diverse Filme und auch einige Serien streamen. Der Dienst startete im Juli 2017 und wurde gemeinsam von den Berliner Bibliotheken und der Babelsberger Firma „filmwerte GmbH“ als spezielles Streamingportal für deutsche Bibliotheken entwickelt.

Alternatives Angebot

Derzeit umfasst das Angebot nach Angaben der Leipziger Bibliotheken ungefähr 1.500 Titel. Darunter finden sich nur kaum aktuelle Blockbuster oder Spitzentitel wie Lars von Triers „Antichrist“ oder „Dallas Buyers Club“ aus dem Jahr 2013. Der Fokus des Portals liegt auf Dokumentationen und europäischen Produktionen, Darunter zum Beispiel Schlingensiefs „Die 120 Tage von Bottrop“ und „Engel aus Eisen“ von Thomas Brasch. So können Bibliotheksmitglieder Filme „Kriegerin“, „Neue Vahr Süd“ oder zahlreiche Dokumentationen über den Zweiten Weltkrieg und Künstlerporträts sehen.

Besonders auffällig ist die Kategorie ‚DEFA-Filme‘, in der zahlreiche Klassiker gelistet sind wie „Die Legende von Paul und Paula“, „Sieben Sommersprossen“, sowie die Märchenfilme „Das kalte Herz“ und „Die Geschichte vom kleinen Muck“. Für einen gemütlichen Fernsehabend am 24. Dezember dürfte also etwas dabei sein.

thiko