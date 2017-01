Leipzig. Was ist denn das? Neben dem Haupteingang des Neuen Rathauses in Leipzig stand in den letzten Tagen ein Heizkörper, der irgendwie doch nicht wie ein normaler Heizkörper aussah. Bei genauerem Hinsehen stellte sich heraus: Alle sieben Rippen und auch die Verbindungsstücke bestanden durch und durch aus Eis!

Eine prüfende Berührung ließ ebenfalls keinen anderen Schluss zu. Es fühlte sich kalt und etwas klebrig an. Am Montag wurde der paradoxe Wärmespender zum ersten Mal gesichtet – gleich rechts neben der breiten Freitreppe. Mittwochabend nach der Ratsversammlung stand er immer noch unzerstört dort. Bei den aktuellen Minusgraden in der Messestadt dürfte er so schnell auch nicht wegtauen.

Wer immer ins Rathaus geht oder von dort kommt, findet am Eingang also eine Assoziationsfläche, die zumindest kurz nachdenken lässt. Worum geht es hier? Den Klimawandel und das Abschmelzen der Polkappen? Die menschliche Kälte selbst an warmen Tagen in der Gesellschaft? Oder den Glauben an Gott – wie beim scheinbar nutzlosen Streuen eines farbenprächtigen Mandalas, dessen buntes Sandmuster kurz nach der Fertigstellung wieder zusammengefegt wird?

Vor vier Jahren hatte der Leipziger Bildhauer Rainer Jacob dazu eine Art Eingebung. „Als Material interessierte mich das Eis schon immer“, erzählt der recht jugendlich wirkende Mann. Er kam 1970 in Jena zur Welt, absolvierte eine Ausbildung zum Steinbildhauer in Dresden und studierte später Malerei und Grafik. „Dann dachte ich: Ein Radiator aus Eis – das ist doch das ultimative Objekt.“

Jacob begann in seiner Werkstatt, die sich in der ­früheren Likörfabrik Horn an der Gohliser Prellerstraße befindet, Abdrücke von Heizkörpern zu fertigen. Bald merkte er, dass man jede Rippe einzeln formen, in der Tiefkühltruhe mit Wasser füllen und anschließend alle Teile zusammenfrosten muss. Bei der Größe seiner Objekte funktioniert das meist nur draußen, also bei knackigen Temperaturen im Dezember und Januar. Zum Leipziger Spinnerei-Rundgang Anfang 2013 stellte er erstmals einen so entstandenen Radiator in die Öffentlichkeit – an der Halle 8 direkt neben ein Schild mit der Aufschrift: „Vorsicht! Vor Dachlawinen und Eiszapfen!“

Mittlerweile folgten viele verschiedene Objekte. Zum Beispiel auch ein Koffer aus Eis, ein kleiner Panzer oder dahinschmelzende Skulpturen von Urinalen – angelehnt an die einst skandalträchtigen wie ebenso berühmten Werke von Marcel Duchamp.

Dennoch kehrte der Radiator immer wieder. Das bisher längste Stück – mit 50 Rippen – stand zur Buchmesse 2014 an der S-Bahn-Station Wilhelm-Leuschner-Platz. Der Schöpfer mag dabei nicht von Eis-Kunst sprechen. Dieser Begriff sei von Werbeveranstaltungen besetzt, bei denen es meist um Wodka oder Cola geht. „Für mich ist es dreidimensionale Streetart, wie Graffiti. Nur regt sich niemand darüber auf, weil zumeist alles nach wenigen Stunden von allein wieder verschwindet. Nur ein wenig Wasser bleibt übrig.“ Dabei entwickle sich jede Aktion anders. Als Jacob kurz vor Weihnachten 2016 mit einer Kühltruhe im Transporter nach Paris fuhr, um einige Eisradiatoren rings um den Louvre zu positionieren, wurde er immer wieder von Sicherheitsleuten mit Maschinenpistolen gestoppt. „Nach langen Diskussionen glaubten sie mir, dass ich kein Terrorist bin.“ Die so schnell vergängliche Kunst kam am Ende doch noch zum Ziel.

Von Jens Rometsch