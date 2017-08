Leipziger Brückenfest im Clara-Zetkin-Park unterstützt „Mission Lifeline“

Leipzig. Für viele ist die Sachsenbrücke im Sommer ein Lieblingstreffpunkt. Am 26. August wird der Hotspot im Clara-Zetkin-Park zum dritten Mal zum Schauplatz für das interkulturelle Leipziger Brückenfest. Das Aktionsnetzwerk Leipzig nimmt Platz lädt ein, unterstützt von rund 50 Initiativen, Netzwerken, Parteien, Kirchen, Werk 2, Uni-Studentenrat sowie der Stadt Leipzig. Die Organisatoren sammeln in diesem Jahr Spenden für „Mission Lifeline“.

Von 14 bis 22 Uhr feiern Initiatoren und Gäste im lockeren Rahmen mit Kleinkunst, Musik und Gastronomie. Es geht auch beim Brückenfest 3.0 auf Anton-Bruckner-Allee um einen Brückenschlag zu Menschen, die sonst von Ausgrenzung betroffen sind. Infostände, Diskussionsrunden und Spendensammlungen gehören ebenfalls zum Angebot an dem Festsamstag Ende August. Mission Lifeline soll diesmal profitieren.

Musikalisches Programm 14:10 Jonathan Sebunya 14:50 Kalinka (russ. Chor) 15:45 Afghanischer Rap 16:15 Ampersan 17:00 Roma-Rap „Panika“ 17:20 Dolus Mutombo 18:30 Klezmer Muskelkater 19:30 Soundcheck Jaraneros des Saxonia 19:45 Jaraneros de Saxonia 21:00 Jacqueline Boom-Boom

Verein will schiffbrüchige Flüchtlinge retten

Der Dresdner Verein will ein Schiff kaufen und ausrüsten. Damit sollen möglichst ab September schiffbrüchige Flüchtlinge im Mittelmeer gerettet werden. Immer wieder ertrinken Menschen, die Europa erreichen wollen und von Schleusern auf überladenen oder nicht seetüchtigen Booten aufs Meer geschickt werden. Noch fehlen 40.000 Euro.

Christin Melcher, Initiatorin des Brückenfestes sagt am Donnerstag in einer Mitteilung: „Wir werden nicht weiter zusehen, sondern einen aktiven Beitrag für die zivilgesellschaftlichen Hilfestrukturen im Mittelmeer leisten.“ Mit einer Spende könnten die Leipziger auch deutlich machen, dass „Menschenleben zu retten nichts mit Schleusertätigkeit zu tun hat“, so Melcher weiter.

Staatsanwaltschaft stellte Ermittlungen ein

Die Staatsanwaltschaft musste kürzlich durch die Anzeige einer Privatperson dem Vorwurf nachgehen, der die Vereinsvorstände von Mission Lifeline selbst der Schleusertätigkeit bezichtigte. Die Behörde stellte die Ermittlungen ein, da der Verein gar kein Schiff besäße. Auch mache sich der Verein nur strafbar, wenn die geplanten Seenotrettungen gegen Seerecht und Behördenregelungen verstoßen, berichteten die Dresdner Neuesten Nachrichten.

Axel Steier von Mission Lifeline zeigte sich über die Unterstützung aus Leipzig erfreut. Ein deutliches zivilgesellschaftliches Zeichen sei wichtig. „Die europäischen Außengrenzen dürfen keine Todesgrenzen bleiben.“

Von lyn