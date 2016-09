Leipzig. Die Leipziger Bundestagsabgeordnete Bettina Kudla (CDU) hat am Freitag mit einem Beitrag in den sozialen Netzwerken für Wirbel gesorgt. In einem Tweet beleidigte die Politikerin den türkischen Journalisten Can Dündar, indem sie dessen Nachnamen veränderte.

Zahlreiche Politiker und Twitternutzer reagierten empört über diesen Vorfall. „Stil und Niveau inakzeptabel und unterirdisch“, schrieb die Leipziger Grünen-Politikerin Monika Lazar. „#Mausgerutscht?“ fragte der sächsische Landesverband der Linkspartei. „Beschämend“ und „beleidigend“ findet Jürgen Kasek, Landesvorsitzender der Grünen in Sachsen. Kudla selbst war am Freitagabend nicht für Nachfragen zu erreichen.

Dündar war nach dem Putschversuch in der Türkei als Chefredakteur der regierungskritischen „Cumhuriyet“ zurückgetreten. Er und der Hauptstadtbüroleiter der Zeitung, Erdem Gül, waren im Mai zu fünf Jahren und zehn Monaten beziehungsweise fünf Jahren Haft verurteilt worden. Sie wurden für schuldig befunden, geheime Dokumente veröffentlicht zu haben, die türkische Waffenlieferungen an Islamisten in Syrien 2015 belegen sollen.

jhz / dpa