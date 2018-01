Leipziger CDU-Stadtrat wünscht sich Weihnachtsmarkt bis Januar

Leipzig. Weihnachtsflair bis in den Januar hinein? Das ist in Halle, Dresden oder Weimar mittlerweile Brauch. Während in Leipzig die Buden des Weihnachtsmarkts vor dem Heiligabend schließen, öffnen andernorts zumindest einige Stände nach den Feiertagen wieder. CDU-Stadtrat Ansbert Maciejewski findet, das könne man auch in Leipzig hinkriegen.

Mehr als zwei Millionen Besucher haben den Leipziger Weihnachtsmarkt vom 28. November bis zum 23. Dezember 2017 besucht. 300.000 Liter heiße Getränke gingen über die Theke, dazu rund 180.000 Brat- und Knackwürstchen, teilte die Stadt mit. Vor allem an Samstagen war die City rappelvoll.

Nett, beschaulich und als Anziehungspunkt für Familien – so hat Maciejewski am 6. Januar zum Dreikönigstag die Atmosphäre auf dem „Wintermarkt“ in Halle erlebt. „Die Pyramide steht noch, dazu Buden, an denen man essen und trinken kann“, schildert er. Rund 60.000 Besucher nutzten das Angebot, so die Stadt Halle. So eine Variante im kleinen Rahmen hält er auch für Leipzig sinnvoll. Die Idee: Der Einkaufsstress der Adventszeit ist weg, endlich Zeit für einen entspannten Plausch am Glühweinstand.

CDU-Stadtrat Ansbert Maciejewski. Quelle: LVZ

Änderung für 2018 angepeilt

In Dresden ist das etwa in der Münzgasse nahe der Frauenkirche möglich und im Stallhof erhält ein mittelalterlicher Jahrmarkt unter dem Label „Rauhnächte“ die weihnachtliche Atmosphäre. Auch das thüringische Weimar setzt in den ersten Tagen des Jahres noch auf den Budenzauber als Anziehungspunkt. Dass in Leipzig auf dem Augustusplatz ab Mitte Januar der „Eistraum“ mit Eisbahn und Hüttengaudi lockt, hält der CDU-Mann nicht für ein Ausschlusskriterium. „Eine gute Sache, aber letztlich ist das doch etwas anderes“, sagt er.

Weihnachtszeit bis 6. Januar

Ein bisschen Lichterglanz „in den trostlosen Januartagen“ könne den Leipzigern gefallen, meint der Stadtratsabgeordnete. Dabei gehe es gar nicht um Kommerz um jeden Preis. Eine Öffnung der Stände etwa vor dem Totensonntag, wie in anderen Städten üblich, lehnt Maciejewski ab. Es gehe nicht um Kommerz um jeden Preis. Auch eine Umbenennung in Wintermarkt sei nicht nötig: Die Weihnachtszeit ende ohnehin erst am 6. Januar mit dem Tag „Heilige Drei Könige“, für manchen sogar erst am 2. Februar mit dem Lichtweihefest „Maria Lichtmess“.

Zur Stadtratssitzung am 31. Januar wird sich die Verwaltung wohl zur Anfrage positionieren. Und dann könnte schon der Weihnachtsmarkt 2018 verlängern und zwischen den Jahren wieder öffnen, so Maciejewski: „Warum denn nicht, bis dahin haben wir doch noch elf Monate Zeit.“

Von Evelyn ter Vehn