Leipziger CDU und SPD wollen Stadtordnungsdienst aufrüsten

Leipzig. Im Stadtrat wird am Mittwoch über eine Aufwertung des sogenannten Stadtordnungsdienstes abgestimmt. Bereits im September hatte sich die Leipziger CDU für eine Stadtpolizei stark gemacht. Der nun diskutierte Beschlussvorschlag stammt von den Fraktionen CDU und SPD und sieht unter anderem die formelle Umbenennung in „Polizeibehörde“ vor, um die Motivation der Mitarbeiter und die Akzeptanz in der Bevölkerung zu erhöhen.

Zudem sollen die Kompetenzen des Ordnungsdienstes „zum wirksamen Schutz der öffentlichen Ordnung, Sicherheit und Sauberkeit“ ausgeweitet werden.

Unter anderem sind mehr finanzielle Mittel für den Stellenausbau und längere Dienstzeiten bis in die Nachtstunden und am Wochenende in den Forderungen aufgelistet.

Aufrüstung gefordert

Einen weiteren zentralen Punkt stellt dich Ausrüstung dar. Hier sind zum Beispiel stichsichere Westen, Handfesseln und sogenannte „Rettungsmehrzweckstöcke“ – der Bevölkerung eher als Schlagstöcke bekannt – geplant. In der Begründung des Beschlussvorschlags heißt es, die bisherige Ausstattung mit „lediglich Pfefferspray“ sei ungenügend.

Auf ihre neuen Befugnisse und Aufgaben sollen die Mitarbeiter des Stadtordnungsdienstes in „enger Abstimmung mit der Polizei“ vorbereitet werden. Als Vorbild in der aktuellen Debatte dienen Dresden und Chemnitz. In beiden sächsischen Städten verfügt der Stadtordnungsdienst über breitere Kompetenzen als in Leipzig.

Stadt will Maßnahmenplan vorstellen

Am Montagnachmittag haben Heiko Rosenthal, Bürgermeister für Umwelt, Ordnung, Sport, Helmut Loris, Leiter des Ordnungsamts, und Jörg Zimmermann, Leiter des Stadtordnungsdienstes, für Dienstag ein Pressegespräch anberaumt, bei dem ein Maßnahmenplan für den Stadtordnungsdienst vorgestellt werden soll.

Zu dessen Aufgaben gehören beispielsweise die Überwachung des ruhenden Verkehrs, das Vorgehen gegen Rowdytum, der Schutz der Menschen vor gefährlichen Hunden.

