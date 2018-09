Leipzig

Freiräume in Leipzig erhalten – für dieses Anliegen hat die Clubszene in Leipzig mit einer Tanzdemo geworben und parallel Unterstützung für eine Petition gesammelt. „In nur drei Wochen kamen so bislang 4500 Unterschriften digital zusammen und 1000 Unterschriften analog“, so Initiator Jürgen Kasek.

Am Mittwoch will die Interessengemeinschaft Livekommbinat die knapp 5000 Unterschriften vor der Stadtratssitzung an Oberbürgermeister Burkhard Jung (SPD) übergeben.

Die IG Livekommbinat fordert konkret von den Stadträten, dass auf dem Freiladebahnhof Eutritzsch Platz für Kultur und Subkultur erhalten und geschaffen werden. Das Kulturzentrum „So&So“, der um seine Zukunft bangt, solle an seinem angestammten Platz bleiben können, heißt es weiter.

Die Fraktionen SPD und Bündis90/Die Grünen fordern am Mittwoch im Stadtrat außerdem per Antrag, dass der Eigentümer für die Erhöhung der Geschosszahlen auf dem Freiladebahnhof-Areal der Stadt Flächen zur Verfügung stell – unter anderem zur kulturellen Nutzung.

Von lyn