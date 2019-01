Leipzig

Der Leiter der Leipziger Stasi-Gedenkstätte Museum in der „Runden Ecke“, Tobias Hollitzer (52), warnt vor einer thematischen Beliebigkeit des Leipziger Lichtfestes. Mit Blick auf das 30-jährige Jubiläum der Friedlichen Revolution in diesem Jahr sagte der frühere DDR-Bürgerrechtler dem Evangelischen Pressedienst (epd): „Ich kann nicht alles, was irgendwie mit Demokratie oder demokratischem Zusammenleben zu tun hat, in das Lichtfest und in die Erinnerung an die Friedliche Revolution packen.“

Weltwirtschaft oder Kolonialgeschichte haben am 9. Oktober nichts auf dem Augustusplatz zu suchen

Kritiker haben wiederholt eine thematische Überfrachtung des Festes und eine Verwässerung durch Bezüge zu aktuellen politischen Themen kritisiert (die LVZ berichtete). „Wir müssen nicht die Weltwirtschaft auf den Augustusplatz holen und auch nicht die Verantwortung für die ehemaligen Kolonialgebiete“, so Hollitzer. Das seien „alles wichtige Dinge, über die wir nachdenken sollten, keine Frage. Aber nicht an diesem Tag und an diesem Ort“, erklärte er. Auch dürfe man den 9. Oktober, der als wichtige Wegmarke der Friedlichen Revolution und des Mauerfalls 1989 gilt, nicht zum Anlass nehmen, „um aktuelle politische Botschaften unters Volk zu bringen oder die Ereignisse von vor 30 Jahren ins Heute zu ziehen“, sagte Hollitzer weiter.

Tobias Hollitzer gehört zu den schärfsten Kritikern des Lichtfestes in Leipzig – hat sich deshalb mit den Veranstaltern, der Stiftung Friedliche Revolution und dem Tourismusvermarkter LTM, überworfen. Quelle: Kempner

Legida-Gegendemo mit Protesten von 1989 nicht vergleichbar

Wenn zum Beispiel „Legida“-Gegendemonstranten bei Sitzblockaden argumentierten, sie machten doch heute dasselbe wie die Demonstranten von 1989 und gingen auf die Straße, obwohl der Staat dies verboten habe, „dann ist bei der Vermittlung der Ereignisse von damals irgendetwas ganz grundsätzlich schiefgelaufen“, sagte Hollitzer.

Es sei ein „riesengroßer Unterschied“, ob sich jemand teilweise unter Inkaufnahme von Gefahren für die eigene Gesundheit und Biografie gegen eine Diktatur und für Demokratie einsetze, oder ob er heute „die damals erstrittene Freiheit und die demokratischen Grundrechte“ nutze, fügte Hollitzer hinzu. Beim Erinnern müsse daher das Geschehen aus dem Herbst 1989 weiter klar im Fokus stehen: „Es geht um die Einmaligkeit des Ereignisses der friedlichen Revolution. Es geht darum, sich immer wieder deutlich zu machen, was damals, friedlich, möglich gewesen ist.“

Von Johannes Süßmann