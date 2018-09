Leipzig

Der Regisseur Thomas Stuber (37) setzt seine Zusammenarbeit mit dem Leipziger Autor Clemens Meyer (41) fort. Derzeit arbeiteten sie an einem Drehbuch für einen Kinofilm zu Meyers Geschichtenband „Die stillen Trabanten“, verriet Stuber. Beide haben schon bei Stubers Filmen „Herbert“ und „In den Gängen“ zusammengearbeitet.

Mit Meyer mache er eine Art des Autorenkinos, bei dem ihn die Zeit der Post-Wende in Ostdeutschland interessiere: „Die 90er, die 2000er Jahre – was hat das mit dem Landstrich und den Menschen hier gemacht“, sagte Stuber, der ebenfalls aus Leipzig stammt. Er habe mit dem Autor einen Partner gefunden, der ihm Geschichten liefere, in denen ich mich wohlfühle, in denen ich mich auskenne, die aber auch über sich hinausweisen“.

Stuber führt auch Regie bei der Verfilmung von Lutz Seilers Roman „Kruso“, die das Erste am Mittwoch (26. September) um 20.15 zeigt.

Von LVZ