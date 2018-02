Leipziger FDP verteidigt Fehlen von Erich-Zeigner-Porträt

Leipzig. Die Leipziger FDP hat das Weglassen von Erich Zeigner in der Galerie der Leipziger Oberbürgermeister verteidigt. Der Kreisvorsitzende Friedrich Vosberg sagte am Montagabend in einer Mitteilung, Zeigner gehöre nicht in die Galerie, weil er nicht demokratisch gewählt worden sei. Er verwies auf die Behinderungen der Parteien und Unterstützung der KPD durch die damalige sowjetische Militäradministration, aus der die Stadtverordnetenversammlung hervorging. „Kein aufrechter Demokrat kommt auf die Idee, hier von einer demokratischen Legitimation von Stadtverordnetenversammlung und OBM-Wahl zu sprechen“, so Vosberg weiter.

Er kritisierte auch die Linke, die Zeigners Fehlen bemängelt hatte. Der Hinweis auf die Beliebtheit Zeigners und seine Verdienste um den Wiederaufbau seien blanker Populismus, wie Vosberg sagte. Die am Wochenende eröffnete Galerie mit Porträtbildern „aller demokratisch gewählten Leipziger Oberbürgermeister“ seit 1877 hatte, weil Erich Zeigner fehlt, eine Welle der Empörung ausgelöst. Die Linkspartei nannte das Verhalten der Rathausspitze skandalös. Auch viele LVZ-Leser hatten Zeigners Fehlen kritisiert.

ThTh