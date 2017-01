Im Straßenverkehr pflegt jeder so seine Vorurteile. Besonders beliebt bei Autofahrern: der Ärger über Radfahrer, die ohne Licht unterwegs sind. „Das ist in Leipzig an der Tagesordnung, die meisten Radler sind in der Dunkelheit nicht zu erkennen“, lautet eine bekannte Klage. Doch der LVZ-Lichttest kommt zu einem ganz anderen Ergebnis.