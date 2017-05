Leipzig. Atemschutz anlegen und dann den unförmigen Ganzkörperanzug überstreifen – das sieht nach Gefahrenlage aus, war am Samstag in der Leipziger City aber ausnahmsweise nur Show. Die Branddirektion hatte zum Tag der offenen Tür in der Feuerwache am Goerdelerring geladen, und das Interesse der Leipziger war groß.

Zum Sankt-Florians-Tag am 6. Mai hat die Leipziger Feuerwehr zum Tag der offenen Tür eingeladen. Spektakuläre Einblicke bot die Demonstration der Beseitigung von Gefahrgut, bei der die Brandschützer in Ganzkörper-Schutzmontur agieren. Zur Bildergalerie

Die unförmigen grünen Männer sind sonst nicht so entspannt, denn wenn Sie zum Einsatz kommen, geht es um die Beseitigung von Gefahrengut. Entzündbares, Giftiges, Ätzendes gehört dazu. Wenn solche Stoffe die öffentliche Sicherheit bedrohen, rückt die Feuerwehr mit der Spezialausrüstung an. Die Vorführung war einer der Höhepunkte des Tages, bei dem die Kameraden vom Rauchmelder bis zu ihren Einsatzfahrzeugen zeigten, was den Brandschutz in der Messestadt ausmacht.

Ernster Hintergrund: Die Feuerwehrleute und Notfallsanitäter wollen mit der Demonstration ihrer Tätigkeiten auch für Nachwuchs werben.

Von Evelyn ter Vehn