Leipziger Firma erwirbt alte Propsteikirche

Leipzig. Rätselraten um den Käufer der ehemaligen Propsteikirche am Rosental: Gestern sickerte durch, dass ein eher kleines Immobilien-Unternehmen aus Leipzig das 5000 Quadratmeter große Grundstück mit dem 1982 errichteten Gotteshaus erworben hat. Nach LVZ-Informationen soll der Preis im siebenstelligen Bereich gelegen haben. Wie berichtet, floss die Summe in der Vorwoche, wodurch ein im Oktober 2016 geschlossener Kaufvertrag nun wirksam wurde. Im citynah gelegenen Büro des neuen Eigentümers war am Montagabend niemand mehr zu erreichen, sodass eine Bestätigung des Erwerbs nicht erfolgen konnte.

Wegen einer Verschwiegenheitsklausel im Kaufvertrag wollte sich Propst Gregor Giele bislang nicht zum Preis oder zum Namen des Käufers äußern. Im Gottesdienst am Sonntag wurde die Gemeinde informiert, dass sie jetzt endgültig von ihrer früheren Heimstatt Abschied nehmen müsse. Durch die schon erfolgte Auslagerung und Sicherung der Kunstwerke von Achim Kühn sei der Weg für einen Abriss des denkmalgeschützten Kirchenbaus frei, erklärte die Katholische Propsteipfarrei in einer Pressemitteilung. Letzteres ist bei Fachleuten jedoch umstritten. Leipzigs Stadtverwaltung will sich erst heute zu diesem Punkt äußern.



Von Jens Rometsch