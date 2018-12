Leipzig/Ny-Ålesund

Ein internationales Forschungsteam, zu dem auch Wissenschaftler aus Leipzig gehören, hat in einer Studie nachgewiesen, dass Umweltverschmutzungen die Tierwelt auch nach Jahren negativ beeinflussen können. Wie die Universität Leipzig mitteilt, werden die vorläufigen Ergebnisse der Studie aktuell im Fachmagazin „Proceedings of the Royal Society B“ vorgestellt.

Die Forscher haben das Verhalten und den Stoffwechsel junger Gänse in einem arktischen Gebiet in Norwegen beobachtet. 1963 ist dort eine Steinkohlemine eingebrochen, weswegen der Boden bis heute mit Schwermetallen verunreinigt ist. In der Nähe zieht eine Nonnenganskolonie seit Jahren ihren Nachwuchs aus.

Forscher haben eigene Gänse ausgebrütet und verglichen, wie sich Gänse entwickeln, die ihre Nahrung in belasteten und unbelasteten Bereichen sammelten. Tests zeigten, dass die Tiere aus den kontaminierten Bereichen deutlich gestresster waren und verwirrter auf Stressauslöser reagierten.

Damit bewiesen die Forscher, „dass die Schadstoffe aus vergangenen Umweltverschmutzungen langfristig auf einem Niveau bleiben, das ausreicht, um die Stressreaktionen der Tiere entscheidend zu verändern,“ schlussfolgert Isabella Schreiber. In den nächsten Phasen der Untersuchung, wollen die Wissenschaftler herausfinden, welche Bedeutung diese Verschmutzung für das weitere Überleben und die Vermehrung der Vögel haben kann.

thiko