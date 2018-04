Leipzig

Er ist im Vorjahr 70 geworden. „Deshalb weiß ich, wie jung, dynamisch und vorausschauend man sich da fühlt“, sagt Küf Kaufmann, der Vorsitzende der Israelitischen Religionsgemeinde. Doch es ging nicht um ihn, sondern den Staat Israel, der gestern im Ariowitsch-Haus in der Hinrichsenstraße im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit stand. Dort wurde mit Begegnungen bei Musik, Köstlichkeiten und vielen Gästen der 70. Jahrestag der Gründung Israels gefeiert.

Keinen Antisemitismus dulden

Avraham Nir-Feldklein, der Gesandte des Staates Israel in Deutschland, würdigte die enge Freundschaft und die engen Kontakte zu Deutschland, auch zwischen Leipzig und Herzliya. „Nach der Shoa gab es in unserer Stadt fast kein jüdisches Leben mehr“, erinnerte Oberbürgermeister Burkhard Jung (SPD). Jene schrecklichen Ereignisse seien daher eng mit der Gründung Israels verbunden. „Es hat mich tief betroffen gemacht, dass ein junger Mann in Berlin angegriffen wurde, weil er eine Kippa trug.“ Antisemitismus sei nach wie vor ein Thema in vielen Städten, auch in Leipzig. „Das dürfen wir nicht dulden. Wir müssen uns wehren.“ Es sei ein Geschenk, die tiefe Freundschaft zu Israel feiern zu können.

Im Ariowitsch-Haus feierten Zsolt Balla, Avraham Nir-Feldklein, Burkhard Jung und Gabriele Goldfuß (v.l.) vor der Ausstellung mit Impressionen aus Israel. Quelle: Kempner

Der Herzliyaplatz, die Innenfläche des Kreisverkehrs am Clara-Zetkin-Park, wird gerade künstlerisch gestaltet. Übergeben wird der Platz voraussichtlich Anfang Juni, wenn erneut ehemalige Leipziger jüdischen Glaubens Leipzig besuchen. Wie eng Vereine und Institutionen aus Leipzig mit dem fernen Land verbunden sind, zeigt eine Fotoschau im Ariowitsch-Haus. „Aus intensiven Kontakten mit einigen Menschen sind längst langjährige Freundschaften geworden“, sagte Eta Zachäus vom Städtepartnerschaftsverein Leipzig-Herzliya.

Theatergruppen aus Israel zu Gast

Mit „Juller“, einer ambitionierten Geschichte über den deutsch-jüdischen Fußballnationalspieler Julius Hirsch, hat das Theater der Jungen Welt im Vorjahr eine gelungene Inszenierung hingelegt. Doch auch im Sommertheater „Welt im Zelt“, das am 1. Juni auf dem Gelände der Galerie für Zeitgenössische Kunst beginnt, wird Israel wieder ein Schwerpunkt sein. Die Zuschauer erwarten drei aufregende Wochen mit Gastspielen des zeitgenössischen israelischen Kinder- und Jugendtheaters. „Wir haben sieben Produktionen eingeladen. Die Schauspieler werden aber nicht nur spielen, sondern auch Workshops für Kinder, Schüler und Erwachsene anbieten“, kündigte Intendant Jürgen Zielinski an. Aber auch der Verein Tor nach Zion, die Jüdisch-Christliche Arbeitsgemeinschaft Leipzig und der Leipziger Synagogalchor pflegen vielfältige Kontakte. OBM Jung: „Israel ist ein herrliches Land mit einer unglaublichen Geschichte. Wer einmal dorthin fährt, wird wiederkommen.“

Vielfältige Kontakte nach Israel

Küf Kaufmann Quelle: Kempner

Im LVZ-Gespräch spricht Küf Kaufmann (70), der Vorstandsvorsitzende der Israelitischen Religionsgemeinde zu Leipzig, über die vielfältigen Beziehungen zu Israel und über den wachsenden Antisemitismus.

Welche Rolle spielt Israel für das Leben der Gemeinde und im Ariowitsch-Haus?

Israel ist für uns wie der Vatikan für die Katholiken. Die Region, also nicht der Staat Israel, ist Ursprung unserer Religion. Die Verbindung mit unserer Quelle ist stark und unzerstörbar. Die kann uns keiner nehmen.

Welche Kontakte gibt es nach Israel?

Die sind sehr vielfältig. Religiöse Kontakte stehen natürlich an erster Stelle. Jedes Gemeindemitglied hat irgendwelche Verwandte in Israel. Natürlich haben die Gemeinde und das Ariowitsch-Haus als Kulturzentrum zahlreiche Kontakte. Junge Leute aus Israel, die an der Hochschule für Musik und Theater studieren, treten regelmäßig bei uns auf. Es wird ein Künstleraustausch gepflegt, die ehemaligen Leipziger besuchen uns regelmäßig. Da könnte ich noch viele Beispiele nennen. Wie vielfältig die Begegnungen sind, zeigen wir auch in einer Fotoausstellung. Wir haben viele Menschen, die regelmäßig zu uns kommen, gebeten, ihre persönlichen Impressionen auszustellen. Die Fotoschau ist noch bis Mitte Mai im Saal des Ariowitsch-Haues zu sehen.

In Berlin ist es wieder zu einem schrecklichen Vorfall gekommen. Unbekannte haben zwei Männer, die eine Kippa trugen, attackiert. Fühlen sich Juden noch sicher in Deutschland?

Persönlich fühle ich mich hier schon sicher. Ich bin ja auch mit der Kippa durch die Eisenbahnstraße gelaufen und wurde von vielen Händlern freundlich gegrüßt. Das ist allerdings schon einige Zeit her. Als Jude sehe ich inzwischen schon Einschränkungen. Da mache ich mir nach all den Vorfällen, auch mit Kindern in den Schulen, schon Sorgen. Es gibt Beleidigungen und Drohungen, gerade in der virtuellen Welt. Mir macht es schon Angst, dass dieses bösartige Geschwür des Judenhasses in der Gesellschaft lebt und wächst. Deshalb verzichten auch viele Juden darauf, in der Öffentlichkeit religiöse Symbole wie eine Kippa zu tragen. Oder sie verdecken sie auf dem Weg in die Synagoge mit einem Basecap oder einem Hut drüber. Schleier oder Turban gehören hingegen längst zum Straßenbild.

Hat Antisemitismus mit den zugewanderten Muslimen zugenommen?

Dafür gibt es genug Beispiele. Die Menschen sind ja in ihren Heimatländern erzogen worden. In vielen ist der Antisemitismus verbreitet. Pflicht unserer Gesellschaft ist es daher, sie auf den richtigen Weg zu bringen und ihnen beizubringen, alle anderen Menschen unabhängig von ihrer Religion zu achten.

Was erwarten Sie von der Politik?

Ich erwarte, dass mehr Politiker sich aktiv, deutlich und mutig äußern. Rezepte für Politiker habe ich aber nicht.

Von Mathias Orbeck