Leipziger Grüne: Kreative Lösungen beim Kitabau gefordert

Leipzig. Die Grünfläche in der Siedlung Dölitz-Dösen unter mehr als 80 Jahre alten Bäumen soll wesentlich kleiner werden – die Stadt will dort eine Kindertagesstätte errichten. Ob es dazu kommt, wird der Stadtrat am 13. Dezember entscheiden. Berührt wird dabei aber ein grundsätzliches Problem. Bis 2030 braucht Leipzig etwa 13000 zusätzliche Kitaplätze. Geht man von einer Größe von 165 Plätzen aus, wären dies rein rechnerisch 80 Kitas. Nicht alle werden reine Neubauten sein, da auch Anbauten möglich sind, sofern die Freiflächen dies zulassen. Dennoch: Für etliche Kitas wird die Stadt Grünflächen opfern müssen.

Dies zeigt die große Not, vor der sie bei der Suche nach geeigneten kommunalen Grundstücken steht. Die Hürden, wo eine Kita entstehen kann, sind hoch. Umweltvereine wie Bund und Ökolöwe warnen bereits davor, dass für viele Bauprojekte immer wieder ein kleines Stück Stadtnatur, oft ökologisch sehr wertvoll, verschwindet. Der Nabu hat 2016 begonnen, den Verlust von Lebensraum geschützter Tierarten zu erfassen. So wurden mehr als 50 Hektar Flächen von tierischen Mitbewohnern genutzt, die nun so nicht mehr existieren.

Die Grünen fordern daher ein Umsteuern und wollen ein strategisches Flächenmanagement durchsetzen. Sie werfen der Verwaltung vor, noch immer nicht vorausschauend zu agieren. So haben sie beantragt, eine externe Institution, beispielsweise die Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur (HTWK Leipzig), zu beauftragen, eine Zukunftsstudie „Kita 2020“ zu erarbeiten. Die Verwaltung hat mittlerweile aber selbst bauliche Standards für Kitas vorgelegt, über die der Stadtrat im Januar debattieren soll. So ist vorgesehen, Gebäude möglichst kompakt zu planen, je nach Größe ein- bis dreigeschossig. Das geht den Grünen nicht weit genug. Sie sehen es als großen Fehler an, den Kitaneubau auf einer ehemaligen Grünfläche an der Gohliser Straße eingeschossig errichtet zu haben. „In unserer Not, Kitas zu bauen, beschränken wir uns auf das Notwendigste.

Ob dies nachhaltig für die Zukunft ist, schiebt die Stadt jedoch beiseite“, kritisiert Tim Elschner, Experte der Grünen für Stadtentwicklung. So werde das Thema Stapelung und vertikale Nutzungsmischung nicht angepackt. Also der Bau von Mehrgeschossern, in dem viele Nutzungsarten unterkommen. „Die Stadt muss sich deutlich mehr anstrengen, nach kreativen Lösungen suchen. Dazu gehört auch, private Projektentwickler und Bauherren für das Thema zu sensibilisieren und notfalls auch wirtschaftlich zu unterstützen“, so Elschner. In einer zu bebauenden Lücke könnte anstatt eines Ladens auch eine Kindertagesstätte in der unteren Etage entstehen – falls die vorgeschriebene Freifläche dies erlaubt.

Ein Beispiel für künftiges Bauen könnte die geplante Schwimmhalle auf dem Otto-Runki-Platz sein. Dort wird eine „Mehrzweck-Nutzungsmischung durch mehrgeschossiges Bauen“ angestrebt. Sozialwohnungen, Altenpflegeheim, aber auch Fitnessclub und Restaurant wären denkbar. Wie das funktionieren kann, ist aber nach wie vor offen. Die Leipziger Sportbäder bekommen vom Freistaat Sachsen maximal eine Schwimmhalle gefördert – andere kommunale Firmen wie LWB, Städtische Altenpflege Leipzig oder der Eigenbetrieb Behindertenhilfe sollen daher interessiert werden. Das verzögert das Projekt. „Auf der anderen Seite, haben SPD und Grüne überhaupt erst initiiert, dass es vorgezogen wird. Die Stadt wollte mit den Planungen erst nach 2022 beginnen“, so Grünen-Stadtrat Michael Schmidt.

Vorreiter bei der Integration von Kitas in Wohnensembles könnten die LWB werden. Das Unternehmen hat bereits angekündigt, in der Südvorstadt erstmals einen Kindergarten errichten, der nur die unteren Etagen eines Neubaus einnimmt – der Rest sollen Sozialwohnungen werden. Die Stadt hat inzwischen ebenfalls signalisiert, dass sie der Erarbeitung einer Zukunftsstudie „Kita 2020“ zustimmt. Die Ergebnisse dieser Studie werden jedoch keine zukunftsorientierten Planungen an konkreten Standorte ersetzen, können jedoch als Ideenkatalog für nachhaltige Bauweisen und innovative Nutzungskombinationen in „die realen Aufgabenstellungen einfließen“. Dennoch wird wohl auch künftig die ein oder andere Grünfläche wegfallen. „Uns ärgert, dass die Stadt sich meist nicht mal um eine Kompensation bemüht“, sagt Elschner. Wenn Leipzig weiter wächst und die Bebauung immer dichter wird, muss die Verwaltung künftig vorausschauend Flächen erwerben, um Grünflächen zu vergrößern. Trotz hoher Bodenpreise! „Keine Frage: Wir brauchen Kitas. Bei den vielen Projekten kommt es aber nicht unbedingt auf jede einzelne Fläche an“, konstatiert Schmidt. Deshalb brauche Leipzig eine kluge Liegenschaftspolitik.

Von Mathias Orbeck