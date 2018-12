Leipzig

Vor rund zweieinhalb Monaten ist in Leipzig die Kampagne „Recycling2go“ gestartet. Mittlerweile beteiligen sich in Leipzig elf Händler an dem Mehrweg-System für Kaffeebecher. Initiiert wurde das Projekt von der Stadt und dem Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland ( BUND) in Leipzig. Dessen Vorsitzender Martin Hilbrecht sagte gegenüber Radio Leipzig, dass sich noch weitere Verkaufsstellen finden müssen, damit der Becher-Hersteller „Recup“ aus der Testphase einen Dauerbetrieb macht.

Laut einer Karte des BUND nehmen in Leipzig derzeit unter anderem die Cafés „Mein liebes Frollein“ in der Südvorstadt und „Süßwärts“ in Plagwitz, „Bagel Brothers“ im Zentrum und Zentrum-Süd sowie „Kuchenhimmel und Brotfein“ in Reudnitz an der Aktion teil. Wer in diesen Läden einen Kaffee zum Mitnehmen bestellt, bekommt ihn auf Wunsch und gegen einen Pfand in einem Mehrwegbecher ausgeschenkt. Der besteht laut BUND aus „widerstandsfähigen, lebensmittelechten Poylpropylen“ und kann später beim selben oder einem anderen teilnehmenden Händler zurückgegeben werden. Bis zu 500 Mal seien die Becher auswasch- und verwendbar. Anschließend könnten sie nach Informationen des BUND komplett recycelt werden.

„Recycling2go“ ist in Leipzig am 11. Oktober gestartet. Ähnliche Projekte gibt es in anderen deutschen Großstädten wie Hannover oder Freiburg. Ziel der Kampagnen ist es, die Umweltbelastung durch Einwegbecher zu reduzieren. Demnach werden stündlich 320.000 dieser und ähnlicher Behältnisse in Deutschland entsorgt.

Von anzi