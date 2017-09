Leipziger Hauptbahnhof bis Sonntag teilweise gesperrt

Leipzig. Bahnreisende in Leipzig müssen sich bis Ende September erneut auf Beeinträchtigungen einstellen. Für die ICE-Schnellstrecke von Berlin nach München werden von diesem Samstagabend an in vier Phasen neue Gleis- und Oberleitungsverbindungen mit neuer Stellwerkstechnik in Betrieb genommen.

Im Anschluss an eine erste Etappe mit der Sperrung der Westseite des Hauptbahnhofs bis zu diesem Sonntagfrüh ist eine Teilsperrung der Strecke zwischen den Bahnhöfen Messe und Hauptbahnhof geplant. Bis zum 20. September sollen Gleis-, Weichen- und Oberleitungsarbeiten ausgeführt werden.

Vom 20. September an folgt eine erneute Teilsperrung des Hauptbahnhofs. Am 24. September ist dann der Zugverkehr in die Richtungen Wurzen/Dresden, Geithain/Chemnitz und Grimma beeinträchtigt. Für die Inbetriebnahme des elektronischen Stellwerks wird die Strecke zwischen Gröbers und Leipzig Nord vom 24. bis 28. September gesperrt. Nach Angaben der Bahn ist für die Zeit der Sperrungen ein umfangreicher Ersatzverkehr eingerichtet.

