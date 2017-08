Leipziger Hauptbahnhof wird im September wieder voll gesperrt

Leipzig - . Der Leipziger Hauptbahnhof wird im September wieder für mehrere Tage voll gesperrt. Vom 20. bis 24. September werden 76 Stunden lang keine Züge an dem Bahnknoten fahren, wie die Deutsche Bahn am Montag mitteilte. Fahrgäste müssten sich auf Umleitungen, Zugausfälle und Ersatzverkehr einstellen.

Auch in den Tagen vor und nach der Vollsperrung seien Arbeiten an der Leit- und Sicherungstechnik geplant, so dass es insgesamt vom 9. bis zum 28. September Einschränkungen geben werde. Die Maßnahmen seien nötig, um den Bahnknoten Leipzig an die neue Schnellbahntrasse Berlin-München anzuschließen. Der Hauptbahnhof wurde seit 2013 mindestens einmal pro Jahr voll gesperrt.

Von LVZ