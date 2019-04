Leipzig

Die 20 jungen Frauen und Männer, die Leipzigs Jugendparlament bilden, sind gewählt. Am Montagnachmittag habe der Wahlausschuss das amtliche Ergebnis festgestellt, verlautete am Dienstag aus dem Neuen Rathaus.

Vom 25. März, 8 Uhr, bis 1. April, 8 Uhr, hatten alle Jugendlichen zwischen 14 und 21 Jahren, die mit Hauptwohnsitz in Leipzig gemeldet sind, die Möglichkeit, ihre Stimme abzugeben. Um die Hürden möglichst gering zu halten, war kein Gang an eine Urne notwendig: Die Wahl fand online statt. Jugendliche, die über keinen eigenen Internetanschluss verfügen, konnten ihre Stimme im Online-Wahllokal im Neuen Rathaus abgeben.

34 Bewerberinnen und Bewerber kandidierten für die 20 Sitze des Jugendparlaments. Jede Wählerin und jeder Wähler hatte bis zu drei Stimmen. Benachrichtigt wurden die rund 42 000 Wahlberechtigten per Post. Der Brief enthielt alle wichtigen Informationen und einen Wahlaufruf des Jugendparlamentes sowie ein Zugangskennwort. Einen möglichen Missbrauch verhinderten verschiedene Sicherheitsmechanismen – so konnte beispielsweise jedes Zugangskennwort nur einmal verwendet werden.

Die Ergebnisse im Einzelnen:

1. Khadja Mohamed Bedati (776 Stimmen)

2. Maximilian Protzner (712 Stimmen)

3. Kajo Wendt (598 Stimmen)

4. Selma Roth (543 Stimmen)

5. Frida Temann (509 Stimmen)

6. Quentin Kügler (506 Stimmen)

7. Tim Berger (474 Stimmen)

8. Tanja Werner (431 Stimmen)

9. Annelie Berger (392 Stimmen)

10. Valentin Schöneich (381 Stimmen)

11. Lina Klöpper (357 Stimmen)

12. Jannik Soisson (336 Stimmen)

13. Annegret Janssen (282 Stimmen)

14. Tim Frohberg (280 Stimmen)

15. Noah Elias Schieberle (265 Stimmen)

16. Rudy Brabec (252 Stimmen)

17. Julia Fröhlich ( 244 Stimmen)

18. Moritz Kunze (223 Stimmen)

19. Friedrich Finkenstein (214 Stimmen)

20. Laura Nitz (209 Stimmen)

Insgesamt hatten sich 3223 junge Leute an der Wahl beteiligt – mehr als bei den letzten beiden Wahlen zum Jugendparlament in den Jahren 2015 und 2017.

Weitere Infos: https://jugendparlament.leipzig.de

Von lvz