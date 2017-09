Leipziger Kinderchirurg mahnt Rennradfahrer zu mehr Rücksichtnahme

Leipzig. Ungewöhnlicher Appell aus der Leipziger Uni-Klinik für Kinderchirurgie. Direktor Martin Lacher fordert mehr Rücksichtnahme von Radfahrern, vor allem auf den Rundwegen an den Seen in und um Leipzig. Diese dürften nicht als Rennstrecken missbraucht werden, heißt es am Donnerstag in einer Mitteilung. Hintergrund: In den vergangenen Wochen sind zwei jüngere Kinder von Rennradfahrern schwer verletzt worden und mussten operiert werden.

Beide Fälle ereigneten sich am Markkleeberger See. So sei Anfang August ein neunjähriger Junge, der zu Fuß unterwegs war, von einem Rennradfahrer erfasst worden. Das Kind stürzte und erlitt eine komplexe Sprunggelenksfraktur. Eine Woche musste der Junge im Krankenhaus verbringen, aber Kinderchirurg Lacher kann Langzeitfolgen nicht ausschließen. So könne es sein, dass das Kind durch den Unfall später mit einer Sprunggelenksarthrose zu kämpfen habe.

Schweres Schädelhirntrauma

Der zweite Fall ist noch dramatischer, ereignete sich erst vor zwei Tagen: Am Dienstag stieß ein fünfjähriger Junge, der selbst mit dem Fahrrad unterwegs war, mit einem Rennradfahrer zusammen. Der Kleine erlitt ein schweres Schädelhirntrauma und musste zunächst für einen Tag auf der Kinderintensivstation behandelt werden, teilte die Uni-Klinik weiter mit.

Die Rundwege an den Seen hätten eher den Charakter von Flaniermeilen und würden viel von Familien genutzt, so Lacher. Der Klinikchef mahnt vor allem die Fahrer schneller Räder, dass gerade bei Unfällen mit Kindern die Folgen oft schwerwiegend seien.

Als größtes Traumazentrum für Kinder in Sachsen behandeln die Chirurgen täglich zahlreiche Sport- und Radunfälle. 20 bis 30 Radfahrerunfälle in einer Woche seien in den Sommermonaten keine Seltenheit.

Von lyn