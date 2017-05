Leipzig. Mit Festgottesdiensten zu Christi Himmelfahrt hat am Donnerstag der Kirchentag auf dem Weg in Leipzig begonnen. Er ist einer von sechs zeitgleich veranstalteten Kirchentagen in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen zum Reformationsjubiläum. Bis zum Sonntag erwarteten die Organisatoren mehrere Zehntausend Besucher in der Messestadt. Allerdings war der Vorverkauf der Dauerkarten im Vorfeld unter den Erwartungen geblieben.

Höhepunkt zum Auftakt ist der zentrale ökumenische Gottesdienst am Donnerstagabend auf dem Markt (18.30 Uhr). Für das Publikum werden rund 500 Veranstaltungen angeboten – von Kneipengesprächen zu aktuellen Themen über Bibelarbeiten bis hin zu einem großen Bläserfestkonzert mit 4000 Musikern am Samstagabend (18 Uhr) auf dem Augustusplatz.

Riesige Lichtshow am Markt

Das Protestantentreffen in Leipzig steht unter dem Motto „Musik, Disput, Leben.“ 80 Konzerte aus unterschiedlichen Bereichen wird es geben, darunter Uraufführungen und Werke, die eigens für den Kirchentag komponiert wurden. Auf dem Markt ist eine riesige Licht-Show geplant: „Zum Licht“ lautet der Titel des 70-minütigen Open-Air-Spektakels zur Reformation. Es startet am Freitag und Samstag jeweils um 22 Uhr.

Der Kirchentag auf dem Weg umrahmt wie die anderen regionalen Kirchentage den 36. Deutschen Evangelischen Kirchentag in Berlin und Wittenberg. Neben Leipzig finden die Kirchentage auf dem Weg in den Austragungsstätten Dessau-Roßlau, Halle/Eisleben und Magdeburg (Sachsen-Anhalt) sowie Erfurt und Jena/Weimar in Thüringen statt.

Großes Polizeiaufgebot

Die Polizei sichert das Ereignis mit einem Großaufgebot ab, denn der Kirchentag gilt als potenzieles Anschlagsziel. Mit Betonsperren, Einlasskontrollen und eine neu geschaffenen besonderen Aufbauorganisation sorgen die Beamten für Sicherheit.

