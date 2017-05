Leipzig. Nach dem Massenansturm auf eine Kindertagesstätte am Samstag in Leipzig plant die Kita-Initiative erneut eine Demonstration in der Messestadt. Wie Sprecherin Victoria Jankowicz am Montag gegenüber LVZ.de sagte, soll der Protest am 21. Juni vor dem Neuen Rathaus stattfinden. An diesem Tag wird der Ausbau von Kita-Plätzen Thema im Stadtrat sein. „Es wird sehr viel über den Ausbau der Kapazitäten geredet, über die Zahl der noch fehlenden Plätze. Aber es wird nicht über die Menschen geredet, die jetzt davon betroffen sind. Und um den Umgang mit ihnen. Die 1500 Eltern aktuell ohne Platz sind ja jetzt da. Wir wollen, dass mit ihnen anders umgegangen wird“, sagte Jankowicz.

Dass am vergangenen Samstag Hunderte Menschen vor einer neuen Kindertagesstätte in der Lößniger Straße anstanden, auf einen der raren Plätze hofften und fast ein Verkehrschaos verursachten, hat Jankowics nicht wirklich überrascht. „Ein bisschen konnte man das ja schon ahnen. Ich denke, es wird dann auch nächsten Samstag wieder so sein. Die Kita-Mitarbeiter tun mir ehrlich auch bisschen leid, aber es war eben auch ein Ausdruck dessen, was gerade das Problem in Leipzig ist“, erklärte die Sprecherin.

Rund 450 Menschen hatten am Samstagvormittag in der Lößniger Straße vor der Kindertagesstätte „Tillj“ gewartet und wollten sich dort registrieren lassen. Die neu gebaute Einrichtung der Johanniter vergibt 45 Krippen- und 120 Kindergartenplätze. Entscheidend für die Annahme sei die Referenznummer, die Eltern bei der Abgabe der Bedarfsnummer erhalten. Am kommenden Samstag soll noch einmal ein Termin zur Anmeldung sein. Andere Kindertagesstätten in Leipzig vergeben gar keine frei verfügbaren Plätze mehr, sondern regeln die Vergabe nach anderen Kriterien – etwa nach konfessioneller Bindung oder weil es bereits Geschwisterkinder in der Einrichtung gibt.

Von mpu