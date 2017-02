Leipzig. Mit dem Kolonnadenviertel will Leipzig in die autoarme Umgestaltung von Wohnquartieren einsteigen. Auf Initiative der Grünen erklärte der Stadtrat das Zentrumsviertel zum Modellprojekt „Aktive Mobilität/Nahmobilität“. „Wir wollen so ein konfliktarmes und verträgliches Neben- und Miteinander der unterschiedlichen Verkehrsteilnehmer im Quartier ermöglichen und befördern“, sagte Grünen-Stadtrat Tim Elschner. Nahmobilität meine in erster Linie, gute Bedingungen für Fußgänger und Radfahrer zu schaffen.

An dem Konzept, das die Verwaltung nun erarbeiten muss, werden noch in diesem Jahr die Bürger beteiligt. Vorgesehen ist etwa, die Reichelstraße als Sackgasse auszuweisen, damit aus dem Dorotheenplatz ein „echter Platz“ wird. „Wir verspüren das Interesse der Bürger, das Kolonnadenviertel aus dem Dornröschenschlaf zu erwecken“, betonte CDU-Stadtrat Stefan Georgi. Das Verkehrskonzept müsse aber im Einklang mit Ansprüchen an Wohnen, Arbeiten und Freizeit stehen. Auch das fand eine Ratsmehrheit.

K. S.