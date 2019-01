Leipzig

Hundert Jahre ist es her, dass Karl Liebknecht und Rosa Luxemburg von Freikorps-Offizieren ermordet wurden. Die Linke ist zum Gedenken an den Todestag am Dienstag mit einer Demo durch die Südvorstadt gezogen.

Die Leipziger Linke hat am Dienstag der Ermordung von Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht gedacht.

Laut Polizei nahmen rund 60 Menschen an dem Gedenken teil, dass unter dem Motto „Wir sagen: Trotz alledem!“ stattfand. Die Demo führte von der Gustav-Freytag-Straße über die Karl-Liebknecht-Straße und endete in der Braustraße.

