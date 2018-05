Leipzig

Über einen Gewinn in Höhe von 308.762 Euro kann sich ein Lotto-Spieler aus Leipzig freuen. Der Glückspilz hatte bei der Ziehung am Samstag die sechs Richtigen 1, 5, 17, 31, 34 und 49 getippt. Nur die korrekte Superzahl fehlte, um den Jackpot in Höhe von sieben Millionen Euro zu knacken.

Melden muss sich der Gewinner nicht, teilte Sachsenlotto am Montag mit. „Der Glückspilz ist Dauerspieler, das bedeutet, dass er seinen Gewinn nun ganz bequem überwiesen bekommt“, so Sprecherin Kerstin Waschke. Wie lange der Lotto-Gewinner bereits mit den Zahlen spielte, ist nicht bekannt. Sollte er noch nichts von seinem Sechser mitbekommen haben, wird er spätestens mit Erhalt des Glückwunschschreibens in den nächsten Tagen die frohe Kunde erhalten. Zuletzt hatte Anfang Januar ein Leipziger mit sechs Richtigen 1,3 Millionen Euro abgeräumt.

Auch ein Spiel-77-Spieler aus Sachsen konnte sich am Wochenende über einen warmen Geldregen freuen. Mit sechs von sieben Zahlen in der richtigen Reihenfolge sicherte er sich in der 2. Gewinnklasse 77.777 Euro.

Von nöß