Leipzig. Das Problem, das der Leipziger Zoo mit seinen Chinesischen Zwergmuntjaks hat, wächst weiter – schon rein zahlenmäßig. Denn wie jetzt bekannt wurde, sind alle drei weiblichen Tiere hoch tragend. Der Nachwuchs wird in den nächsten Monaten erwartet. Laut Zootierarzt Andreas Bernhard ist die Schlachtung der Tiere im Moment schon aus diesem Grund ausgeschlossen. Allerdings gilt das nur für die Hirschkühe. Zwei geschlechtsreife Böcke sind bereits geschlachtet worden, laut Bernhard eine gängige Praxis: „Hirschböcke können nicht kastriert werden, sie bekommen sonst Probleme mit dem Geweihstoffwechsel und es droht ihnen ein elendiger Tod.“ Eine Sterilisation reiche nicht aus: „Danach fühlt sich jeder Hirsch noch als Hirsch, aber es kann nur einen am Platze geben.“

Nach den Plänen des Zoos hätten die Muntjak-Kühe im Frühjahr 2016 abgegeben werden sollen. Das sogenannte Q-Fieber kam dazwischen, eine meldepflichtige Erkrankung, die von Tieren auf Menschen übertragbar ist. Erreger des Q-Fiebers wurden im März 2016 bei einem Dallschaf im Zoo nachgewiesen – daraufhin mussten auch die Muntjaks in Quarantäne, ihr Umzug verschob sich.

Aktueller Stand: Die sächsischen Behörden genehmigen die Abgabe an einen Privathalter in Belgien nicht. Anlass ist die neue EU-Verordnung 1143/2014. Sie listet 37 Arten auf, die sich außerhalb ihres Ursprungsraumes ausbreiten und die einheimische Tier- und Pflanzenwelt gefährden. Es soll unterbunden werden, dass sich diese Arten weiter vermehren oder entkommen können. Anfang dieser Woche hatte der Zoo daher bekanntgegeben, dass die Minihirsche perspektivisch geschlachtet und an die Raubtiere verfüttert werden sollen. Dies wurde inzwischen zurückgenommen, die Rechtslage ist offenbar unklar.

Kerstin Decker