Der Leipziger Nachtlauf wird am Samstag für zahlreiche Sperrungen in der Messestadt sorgen. Spätestens mit Beginn des Kinderlaufs um 19.30 Uhr wird die Innenstadt mit dem Auto nur noch in Ausnahmefällen über das Hallische Tor erreichbar sein. Die Ausfahrt ist laut dem Leipziger Ordnungsamt zudem über den Neumarkt und die Schillerstraße zur Universitätsstraße möglich.

Die Sperrungen auf der fünf beziehungsweise zehn Kilometer langen Strecke werden bis zum Passieren der letzten Läufer andauern. Laut Amt dürfte dies circa 23 Uhr der Fall sein. Fußgänger können die Strecke während der Veranstaltung überqueren, werden jedoch dazu angehalten, die Anweisungen der Ordnungskräfte und der Polizei zu beachten.

Die Nachtlauf-Strecke Ab 17.30 Uhr ist auf folgender Strecke mit Einschränkungen zu rechnen: Markt, Thomasgasse, Thomaskirchhof, Oberer Dittrichring, Große Fleischergasse, Hainstraße, Markt, Katharinenstraße, Brühl, Nikolaistraße, Richard-Wagner-Straße, Goethestraße, Brühl, Nikolaistraße, Nikolaikirchhof, Ritterstraße, Kleine Ritterstraße, Goethestraße, Augustusplatz vor Paulinum, Moritzbastei, Universitätsstraße, Grimmaische Straße, Neumarkt, Preußergäßchen, Petersstraße, Peterskirchhof, Neumarkt, Schillerstraße, Markgrafenstraße, Burgplatz, Lotterstraße, Oberer Martin-Luther-Ring, Markgrafenstraße, Burgplatz Ratsfreischulstraße, Oberer Martin-Luther-Ring, Thomaskirchhof, Burgstraße, Sporergäßchen, Petersstraße, Markt.

Der Nachtlauf wirkt sich auch auf die Fahrpläne einiger Straßenbahnen und Busse aus. So verkehren die Tram-Linien 4, 7, 12, 15 ab Hauptbahnhof über den Georgiring zum Augustusplatz. Die Buslinie 89 fährt in Richtung Hauptbahnhof ab Haltestelle „Neues Rathaus“ über den Wilhelm-Leuschner-Platz, den Augustusplatz und die Goethestraße. Die Abfahrt in Richtung Connewitz erfolgt ab Ersatzhaltestelle Goethestraße/Schwanenteichseite über Georgiring, Augustusplatz, Wilhelm-Leuschner-Platz, Neues Rathaus und weiter in normaler Linienführung.

