In den vergangenen Wochen ließ der Streamingdienst Netflix nur wenige Informationen zu seiner neuen Serie „How to Sell Drugs Online (Fast)“ (zuvor bekannt als „Don’t Try This At Home“) durchsickern. Nun gibt es endlich eine Antwort auf die drängenste Frage, nämlich der nach dem Starttermin: Ab 31. Mai werden die sechs Episoden auf dem Streamingportal erscheinen.

Im Zuge dieser Ankündigung wurde auch der erste Teasertrailer veröffentlicht. Zu sehen ist dabei unter anderem der „Tatort-Reiniger“ Bjarne Mädel in einer der Hauptrollen:

Die bildundtronfabrik, die für die Produktion verantwortlich zeichnet, ließ sich für die Serie von einem Leipziger Kriminalfall inspirieren: Der als „Shiny Flakes“ bekannte Maximilian S. baute von seinem Kinderzimmer in Leipzig-Gohlis aus eines der größten Drogengeschäfte Deutschlands auf und wurde 2015 dafür zu sieben Jahren Haft verurteilt.

Die ersten drei Episoden feierten am vergangenen Wochenende ihre Premiere beim Cannes International Series Festival. „How to Sell Drugs Online (Fast)“ konkurriert dort mit neun weiteren Serien um die „Canneseries awards“. Die Verleihung der Preise ist für den 11. April geplant.

Maximilian Mundt (links) und Danilo Kamperidis im ersten Szenenbild der Leipziger Netflix-Serie "How to sell drugs online (fast)". Quelle: Netflix

Den Plot der sechs Episoden langen Staffel fasst Netflix wie folgt zusammen: „Wie gewinnt man seine Freundin zurück, die jetzt mit dem Drogendealer der Schule zusammen ist? Für Moritz ( Maximilian Mundt, „Radio Heimat“) ist die Antwort eindeutig: Verkaufe die besseren Drogen. Zusammen mit seinem besten Freund Lenny (Danilo Kamperidis, „Die Pfefferkörner“) gründet er aus seinem Jugendzimmer heraus einen unerwartet erfolgreichen Online-Drogenhandel. Die beiden Amateur-Dealer sind schon bald mit den Problemen konfrontiert, die sich ergeben, wenn man ein Drogenimperium aufbaut: Bedarf decken, Qualitätskontrolle und vor allem: nicht erwischt werden.“

Die Regie haben Lars Montag („Tatort“) und Arne Feldhusen („ Stromberg“) übernommen. „How to Sell Drugs Online (Fast)“ ist nach „Dark“ und „Dogs of Berlin“ die dritte deutsche Produktion, die im Auftrag des Streamingdienstes entsteht.

von Christian Neffe