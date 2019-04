Leipzig

Das Geläut der Leipziger Nikolaikirche wird ab Freitag für rund ein halbes Jahr verstummen: Dann werden die drei Glocken im Zuge der Sanierung und Erweiterung des Geläuts aus dem Turm ausgehoben, wie die Kirchgemeinde am Mittwoch in Leipzig mitteilte. Das neue, dann achtstimmige Geläut soll erstmals zum Friedensgebet am 30. Jahrestag der entscheidenden Leipziger Montagsdemonstration am 9. Oktober erklingen.

Fünf weitere Glocken werden neu gegossen

Nach dem Aushub am Freitag werden demnach zwei der bisherigen Glocken in die Gießerei Bachert bei Heidelberg gebracht. Dort werde der Zusammenklang mit sechs neuen Glocken getestet. Die größte Glocke „Osanna“ wurde bereits im März gefertigt, die übrigen werden am Freitag gegossen. Die dritte Bestandsglocke passe wegen ihrer Tonlage künftig nicht mehr in das Geläut und werde zunächst in ein kirchliches Depot in Annaberg-Buchholz im Erzgebirge gebracht, hieß es weiter.

Zwei Wochen nach dem Guss hat die Glockengießerei Bachert aus dem badischen Neunkirchen ein erstes Foto von der „ausgepackten“ Osanna verbreitet. Es zeigt Daniel Salzer bei der Beseitigung des gemauerten Kerns. Quelle: Glockengießerei Bachert

Im Zuge der Sanierung sollen auch die beiden Glockenstühle der Nikolaikirche saniert und zum Teil neu errichtet werden. Die Kosten für das Projekt unter der Schirmherrschaft von Alt-Bundespräsident Joachim Gauck belaufen sich auf rund 600.000 Euro. Gut zwei Drittel davon kamen im Rahmen einer Spendenaktion in Kooperation mit der Sparkasse Leipzig und der Ostdeutschen Sparkassenstiftung zusammen. Auch die Evangelisch-Lutherische Landeskirche Sachsens und die Deutsche Stiftung Denkmalschutz beteiligen sich an der Finanzierung.

Festumzug zur Glockenweihe geplant

Zur Weihe der neuen Glocken sind am letzten Juni-Wochenende unter anderem ein Festumzug und mehrere Gottesdienste geplant. Laut Kirchgemeinde sollen die Glocken vom 28. Juni an für zwei Tage auf dem Nikolaikirchhof stehen und der Bevölkerung zugänglich sein. Der Glockenaufzug soll am 30. Juni erfolgen.

Im Juli und August werden laut Gemeinde die neue Antriebstechnik und die Steuerung der acht Glocken installiert. Bis zum erstmaligen Erklingen des neuen Geläuts Anfang Oktober sei ein Puffer von rund sechs Wochen eingeplant worden, hieß es weiter.

Von LVZ