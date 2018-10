Leipzig

Das geschwungene, ebenerdige Edelstahlband der Notenspur ist in Leipzig bekannt. Auch das Logo erkennen viele wieder. Für seine europäischen Aktivitäten hat der Verein Notenspur nun ein eigenes Corporate Design, das die beiden Leipziger Grafikdesignerinnen Annemarie Bich und Camille Le Lous entwickelt haben. Für die Werbung zum Festival Europäische Notenspuren Mitte Oktober kommen die Visualisierungen erstmals zum Einsatz.

Sie sehen wie Fächer aus, in denen viel Bewegung steckt, erinnern an Tasten von Instrumenten, aber auch an einen Verbund. „Besonders bei der Farbwahl mussten wir aufpassen. Die ersten Projekte starten mit Litauen und Norwegen. Welche es künftig sind, wissen wir noch gar nicht, um nicht an die Landesfarben eines Staates zu erinnern“, sagt Annemarie Bich, die ein Atelier in der Merseburger Straße betreibt. Mit ihrer Idee, ein leicht zu variierendes Baukastensystem zu entwickeln, konnte sie sich bei der Ausschreibung durchsetzen. Das kann auch mit Texten in anderen Sprachen eingesetzt werden. „Wir wollen noch viele europäische Projekte machen, da brauchen wir ein Design mit Wiedererkennungswert“, erläutert Werner Schneider, der Chef des Notenspur-Vereins.

Designerin Annemarie Bich zeigt die Entwürfe. Quelle: André Kempner

Beim Projekt „Europäische Notenspuren“, das vom Bund gefördert wird, will der Verein die Verflechtungen der Musiktradition sichtbar machen, ohne die Leipzig sich nicht hätte zur Musikstadt von internationalem Rang entwickeln können. So zog es seit 1843 – der Gründung des Leipziger Konservatoriums (heute Hochschule für Musik „Felix Mendelssohn Bartholdy“) – viele junge Musiker nach Leipzig. Zu ihnen gehörten Edvard Grieg aus Norwegen oder Mikalojus Ciurlionis aus Litauen, die später die Musikentwicklung ihrer Heimatländer als Nationalkomponisten geprägt haben. Umgekehrt bereisten berühmte Lehrkräfte des Konservatoriums, darunter Clara Schumann, ganz Europa. Diesen Gedanken greift die Notenspur auf, hat junge Musiker aus Norwegen und Litauen eingeladen, um beim Festival „Europäische Notenspuren“ vom 12. bis 14. Oktober gemeinsam mit auch aus vielen Länder stammenden jungen Leuten von der Leipziger Hochschule zu musizieren. Dabei geben sie nicht nur drei Konzerte in der Spinnerei, in der Hochschule sowie der Grieg-Begegnungsstätte, sondern lassen auch Schüler an ihren Proben teilhaben, machen Passanten durch kleine Straßenkonzerte neugierig. Vorher gibt es eine gemeinsame Probenwoche. „Gerade die Musik, die alle Sprachen spricht, zeigt uns, wie viel uns in Europa miteinander verbindet“, freut sich Projektkoordinatorin Karoline Konrad.

Das Festival bildet den Auftakt für eine mehrjährige Zusammenarbeit des Notenspur-Vereins mit Partnern aus Litauen und Norwegen, die mit dem EU-Programm „Creative Europe“ gefördert wird. Ein weiteres Festival schließt sich zum „Brücken bauen“ im November an, zu dem Gäste aus europäischen Ländern kommen, die sich im Ersten Weltkrieg in den Schützengräben gegenüberstanden. Die sind dann auch bei der Notenspur-Nacht der Hausmusik am 24. November dabei (die LVZ berichtete). Im Frühjahr 2019 schließt sich ein Workshop an, bei dem es um Nationalhymnen geht. Da bringen die Leipziger auch Hanns Eisler ins Spiel. Die Leipziger sind aber auch in Norwegen und Litauen zu Gast.

Von Mathias Orbeck