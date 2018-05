Leipzig

Das Rätselraten hat ein Ende: Leipzigs Oberbürgermeister Burkhard Jung (SPD) wird für das Amt des Präsidenten des Ostdeutschen Sparkassenverbands (OSV) kandidieren. Das gab er am Mittwoch bekannt.

„Das verlängerte Wochenende habe ich genutzt, um mich mit meiner Frau und engen Freunden zu beraten sowie Fachleute zu kontaktieren“, so Jung. Nach reiflicher Überlegung sei er zu der Überzeugung gekommen, bei der Verbandsversammlung im Oktober zur Wahl anzutreten.

Bedauern und Kritik

Am Dienstagabend hatte Jung die Entscheidung der Leipziger SPD mitgeteilt. In einer ersten Reaktion äußerte Christopher Zenker, Fraktionschef der Sozialdemokraten im Stadtrat, Bedauern: „Leipzig geht es nach fast zwei Amtszeiten von Oberbürgermeister Burkhard Jung besser als je zuvor, die Stadt blüht, die Leipzigerinnen und Leipziger lieben ihre Stadt und international schaut man auf uns. Sollte er tatsächlich zum OSV-Präsidenten gewählt werden wäre dies ein großer Verlust für unsere Stadt.“

Norman Volger, Grünen-Fraktionschef im Stadtrat sagte, Jung bekenne mit dem kurzfristigen Entschluss endlich Farbe. „Statt sich weiter seiner Verantwortung als gewählter Oberbürgermeister der Stadt Leipzig zu stellen, folgt er offenbar der Verlockung des großen Geldinstituts.“ Eine Neuwahl biete neue Chancen für die zukunftsorientierte Entwicklung der Stadt.

Er kritisiert auch, dass sowohl die SPD als auch das Stadtoberhaupt schon seit längerem „regungsmüde“ wirken. Der Entschluss Jungs könne auch nicht kurzfristig gefasst worden sein. „Kein Gremium, Ob Städte- oder Gemendetag, nominiert einen Kandidaten ohne dessen ausdrückliche Zustimmung“, so Volger.

Angebot vor einigen Wochen

Jung sagte in seiner Erklärung am Mittwoch, er sei bereits vor einigen Wochen für das Amt vorgeschlagen worden. Das empfinde er als Wertschätzung und sehe die Pflicht zu prüfen, „ob ich dazu bereit und geeignet bin“.

Der 60-Jährige wirft seine Erfahrung als Verwaltungsratsvorsitzender der Stadt- und Kreissparkasse Leipzig in die Waagschale und präsentiert sich als gut vernetzt in der Landes- und Bundespolitik. Sollte er gewählt werden, wolle er „den ostdeutschen Sparkassen da, wo möglich, zu noch stärkerer Sichtbarkeit verhelfen“.

Wie weiter in Leipzig?

Die Kandidatur Jungs stellt Leipzig vor die Frage, wie es an der Stadtspitze weitergeht. Im Falle von Jungs Wechsel zum Ostdeutschen Sparkassenverband stehen 2019 neben der Kommunalwahl für die Leipziger Parteien sehr wahrscheinlich auch eine Oberbürgermeisterwahl ins Haus. Auch Landtags- und die Europawahl stehen an.

Leipzigs Ratsfraktionen reagierten zum Teil irritiert, als vor rund einer Woche bekannt wurde, dass Jung mit dem OSV-Amt liebäugelt. hatte stets betont, im März 2020 für eine weitere Amtszeit zur Verfügung zu stehen.

„Ich muss nicht gewinnen“

Sollte Jung die Wahl beim OSV verlieren, sieht er seinen Platz offenbar weiter in Leipzig: „Natürlich will ich gewinnen, aber ich muss nicht gewinnen. Denn Leipzig ist eine wunderbare Stadt, der ich seit fast 20 Jahren in unterschiedlichen Funktionen und mit unverändert großer Freude dienen darf. Leipzig ist eine boomende und prosperierende Stadt, die auch in den nächsten Jahren spannende Herausforderungen bereithält.“

Von Evelyn ter Vehn / Matthias Puppe