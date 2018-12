Leipzig

„Und Frieden bei den Menschen seines Wohlgefallens.“ – so heißt es in der Weihnachtsgeschichte und daran will sich auch das Leipziger Ordnungsamt halten. Gemäß dem jährlichen Weihnachtsfrieden wird die Behörde nach eigenen Angaben in der Zeit vom 19. bis zum 27. Dezember keine schriftlichen Verwarnungen oder Bußgeldbescheide verschicken. Damit verschieben sich die Fristen um die Woche nach Weihnachten.

Ausgenommen davon sind Fälle, die in der Zwischenzeit verjähren würden, oder Bescheide, die für die Vermeidung von Gefahr nötig sind. Der Weihnachtsfrieden beschränkt sich außerdem ausschließlich auf die schriftliche Verwarnung, es wird weiterhin Kontrollen geben.

thiko