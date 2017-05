Leipzig. Grills, Einkaufswagen und jede Menge Hausrat: Am Tag nach Himmelfahrt hatte die Leipziger Stadtreinigung jede Menge in den öffentlichen Parkanlagen aufzuräumen. „Rund 200 Mitarbeiter waren mit der Beseitigung des Abfalls beschäftigt“, teilte Enrico Frenkel, Leiter Fachberatung/Recht des stadteigenen Betriebs, mit.

Während sich die Feiertagsausflügler in der Innenstadt noch gesittet benahmen, verließen sie die Grünanlagen teilweise wie ein Schlachtfeld. „Es wurde sehr viel Unrat hinterlassen“, so Frenkel. Eine genaue Aufstellung, wie viel Kubikmeter entsorgt werden mussten, läge ihm noch nicht vor. Klar sei aber, oftmals wurden die bereitgestellten Müllkörbe und -container gar nicht erst benutzt. Der Unrat sei gleich auf den Wiesen, Parkflächen und Spielplätzen liegen gelassen worden. Für die Mitarbeiter der Stadtreinigung sei das nicht ungefährlich. „Unsere Kollegen wurden schon des Öfteren durch Glasscherben oder Metallgegenstände bei ihrer Arbeit verletzt“, so Frenkel. An anderer Stelle wanderte noch heiße Grillasche in die Kunststoffbehälter der Stadt und beschädigte diese.

„Besonders gelitten haben der Clara-Zetkin-Park, der Lene-Voigt-Park, das Rabet, der Mariannenpark und das Areal rund um den Auensee“, berichtet der Leiter weiter. Vergleiche zu den Himmelfahrtstagen in den Vorjahren seien schwierig, so Frenkel. „Das Müllaufkommen hängt auch immer vom Wetter ab“, sagte er weiter. Bei Sonnenschein seien einfach mehr Menschen unterwegs.

Die Stadtreinigung richtet sich schon auf ihren nächsten Großeinsatz ein. Pfingsten werden die Parks voraussichtlich erneut gut gefüllt sein, dann vor allem von Besuchern des Wave-Gotik-Treffens. Die Meteorologen sagen bereits mildes Wetter mit rund 23 Grad voraus.

Die Stadtreinigung will deshalb zusätzliche orangefarbene Container aufstellen. Die markanten Behälter fassen 1,1 Kubikmeter Abfall. „Wir freuen uns über jeden Benutzer der Naherholungsbereiche in Leipzig, der verantwortungsbewusst mit seinen Abfällen umgeht und diese dort entsorgt, wo sie hingehören“, appellierte Frenkel.

Matthias Roth