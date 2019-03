Leipzig

„Ich mag, dass wir nicht so modern sind. Wir nutzen mehr so die Natur“, erklärt Jonathan. Der Neunjährige ist seit etwa einem Jahr Mitglied der Meute Graugnome der Leipziger Pfadfinder. Mit 20 anderen Kindern zwischen acht und elf Jahren tobt er über die Wiese im Clara-Zetkin-Park, sammelt Holz im Wald und zündet selbstbewusst ein Lagerfeuer an. „Wir haben auch schon Zunder aus Stoff hergestellt“, berichtet der zehn Jahre alte Frederic begeistert.

Wartelisten für Jugendgruppen

Die Freude der Kinder spricht sich herum: Seit etwa zwei Jahren verzeichnen die Pfadfinder einen starken Zulauf, sogar Wartelisten gibt es mittlerweile für die Jugendgruppen. Doch ein geeignetes Stammesheim haben die Naturverbundenen noch nicht gefunden. Die meisten Interessenten kommen aus Familien ähnlicher Milieus: Viele Kinder besuchen den Waldkindergarten, die Nachbarschaftsschule oder eine Waldorfschule, erzählt Gruppenleiter Christian Zabel, bei den Pfadfindern Kiwie genannt. Der 35-Jährige ist seit 1992 bei der Jugendorganisation in Leipzig aktiv. Etwa 80 Mitglieder zählt der „Stamm Leo“. Die Gruppen sind nach dem Alter unterteilt: Wölflinge gliedern sich in Meuten, später bilden die Pfadfinder eine Sippe und die über 16 Jahre alten Ranger und Rover finden sich in Runden zusammen.

Yvonne Machate ist begeistert, die Gruppe vermittelt ihrem Sohn ein besonderes Gemeinschaftsgefühl. Wenn jemand Süßigkeiten mitbringt, müsse er teilen. Die Wölflinge üben sich im Kerzenziehen, sammeln Müll. Ihr Sohn geht gern zu den Meutentreffen. „Hier darf er sich schmutzig machen“, lacht die 38-Jährige. „Die lassen die Kinder auf dem Bauspielplatz auch mal machen.“

Sirko Rabes Tochter Marie ist zum fünften Mal beim Treffen dabei. „Es geht hier weniger zwanghaft zu als anderswo, da fühlt sie sich wohl“, beobachtet der Vater der leicht beeinträchtigten Marie. Besonders gefällt ihm, dass der Inklusionsgedanke bei den Pfadfindern gelebt wird. Den Tipp zur Meute zu kommen, hat Rabe in der Waldorfschule von anderen Eltern bekommen.

Lernen, Demokratie zu leben

„Wir versuchen, die Kinder ganzheitlich zu bilden“, erklärt Zabel. Gefühle stehen im Fokus, am Lagerfeuer singt die Meute, es wird gebastelt, gerannt und Spiritualität gelebt. „Wir vermitteln Werte – Vertrauen, Rücksicht und Hilfsbereitschaft“, sagt der begeisterte Pfadfinder. Ganz wichtig ist ihm auch, dass die Heranwachsenden lernen, Demokratie zu leben. Sie wählen etwa bei Mitgliederversammlungen ihre Leiter. „Es ist unerlässlich, dass sie das in die Gesellschaft hineintragen“, findet Zabel, der seit mehr als 20 Jahren ehrenamtlich Meuten leitet.

„Pfadfinder zu sein ist eine Art Lebenseinstellung“, hebt er hervor. Seit 1990 gibt es den Stamm in Leipzig. Die Mitglieder wahrten ihre Traditionen, nutzten dennoch die Inhalte der Moderne, schwärmt Zabel. Auch Anne Liebisch, Gruppenleiter-Anwärterin, ist überzeugt vom Pfadfinder-Spirit. „Hier kommt man vom Alltag in eine komplett offene Gemeinschaft, in der du mehr du selbst sein kannst“, schwärmt die 16-Jährige. In den Sommerferien ist sie mit einer Gruppe zu Pfadfindern nach Georgien gereist. Gekocht wurde natürlich über dem Feuer, geschlafen in den typischen schwarzen Zelten.

Zum Abschluss des eineinhalb stündigen Meutentreffens sammeln sich die Graugnome am Lagerfeuer. Sie spießen Brote auf geschnitzte Stöcke aus dem Auwald und rösten sie über den Flammen. Dann singen sie den Wolfskanon, genießen das Zusammensein abseits von Facebook, Netflix und Instagram. Verbunden mit der Natur stören sie selbst ein paar Regentropfen nicht.

Von Theresa Held