In diesem Projekt steckt bislang wenig Segen: Die neue katholische Propsteikirche in der Leipziger Nonnenmühlgasse bleibt auch in diesem Jahr ohne Geläut. Die ursprünglich für den Frühherbst geplante Weihe von drei neuen Glocken fällt aus. Grund: Die Glockengießerei kann den vereinbarten Gusstermin 11. August nicht halten.