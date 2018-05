Leipzig

Am Freitagnachmittag haben Demonstranten vor der Deutschen Bank am Wilhelm-Leuschner-Platz zu Solidarität mit Kurdistan aufgerufen. Nach Angaben der Gruppe “Defend Afrin” protestierten 10 Teilnehmer gegen die Angriffe der türkischen Armee auf kurdische Gebiete in Nordsyrien und die finanzielle Unterstützung deutscher Banken in diesem Krieg. Die Demonstranten führten unter anderem einen selbstgebastelten Panzer mit sich, den sie am Ende der Aktion zerstörten.

