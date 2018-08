Aufgrund der Radnacht kommt es am Freitag von 19 bis 21 Uhr auf der folgenden Route zu Verkehrseinschränkungen: Anton-Bruckner-Allee, Rondell am Brunnen -> Herzliya-Platz -> Karl-Tauchnitz-Straße -> Friedrich-Ebert-Straße -> Westplatz -> Käthe-Kollwitz-Straße -> Gottschedstraße -> Martin-Luther-Ring -> Roßplatz -> Grünewaldstraße -> Windmühlenstraße -> Bayrischer Platz -> Arthur-Hoffmann-Straße -> Hohe Straße -> Bernhard-Göring-Straße -> Shakespearestraße -> Karl-Liebknecht-Straße -> Richard-Lehmann-Straße -> B2 -> Wundtstraße -> Karl-Tauchnitz-Straße -> Herzliya-Platz -> Anton-Bruckner-Allee -> Anton-Bruckner-Allee, Rondell am Brunnen.