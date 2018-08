Leipzig

Mit einem ambitionierten Plan wollen die Fraktionen von SPD und Freibeutern die chronische Unterfinanzierung des Öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) überwinden. In einem gemeinsamen Antrag an den Stadtrat fordern sie in den kommenden fünf Jahren insgesamt 80 Millionen Euro für die Leipziger Verkehrsbetriebe (LVB). Das Geld soll zum einen der Stadtkonzern LVV, zum anderen die Kommune aus ihrem laufenden Haushalt bereitstellen.

„In den nächsten zwei, drei Jahren geht es erst mal darum, mehr Straßenbahnen anzuschaffen und die Netze zu sanieren“, sagte am Freitag der Vize-Vorsitzende der SPD-Fraktion, Heiko Oßwald. Aus diesem Grund sollen die bereits laufenden Investitionszuschüsse von fünf Millionen Euro fortgeschrieben und aufgestockt werden. Der Antrag sieht vor, den LVB von 2019 bis 2023 jährlich sechs Millionen Euro „zur Absicherung des laufenden Investitionsbedarfs“ zur Verfügung zu stellen – zu gleichen Teilen aus dem Stadthaushalt und dem Stadtkonzern LVV, zu dem neben den Verkehrsbetrieben auch die Stadt- und die Wasserwerke gehören.

ÖPNV-Mobilitätsfonds für Großinvestitionen

Auch wenn sich Leipzigs demografisches Wachstum etwas abgeschwächt hat, so bleibt der Nahverkehr doch die Archillesferse der Großstadt. „Bis zu einem gewissen Punkt kann man über mehr und größere Fahrzeuge auf dem bestehenden Schienennetz mehr Fahrgastkapazitäten schaffen. Doch irgendwann ist Ende“, erläuterte FDP-Politiker Sven Morlok von der Freibeuter-Fraktion. „Dann müssen wir richtig deutlich investieren. Und dafür wollen wir Vorsorge treffen." Der gemeinsame Vorstoß mit der SPD sieht daher den Aufbau eines ÖPNV-Mobilitätsfonds vor. In diesen sollen Stadt und LVV von 2019 bis 2023 jährlich jeweils fünf Millionen Euro einzahlen. Oßwald: „Wir müssen diese Mittel ansparen. Denn wenn wir über Zukunftsinvestitionen in den ÖPNV reden, dann reden wir über neue Trassen, die Umgestaltung des Hauptbahnhofsvorplatzes und der vorderen Jahnallee. Da kommen locker dreistellige Millionen-Beträge zusammen.“ Noch gebe es für keines dieser Großprojekte konkrete Planungen, so Morlok. „Wenn wir sie aber geplant haben, dann sollten wir auch in der Lage sein zu investieren.“

In dem Vorsorgefonds wären dann nach fünf Jahren 50 Millionen Euro angespart. Bei einer staatlichen Förderquote von 75 Prozent ließen sich damit Großprojekte mit einem Volumen von 200 Millionen Euro finanzieren.

Der LVV-Anteil an dem Mobilitätsfonds soll nach dem Willen von SPD und Freibeutern aus einem Gesellschafter-Darlehen kommen, das die Kommune dem Stadtkonzern LVV im Jahr 1997 gewährt hatte. Die Tilgung ist seit 2009 wegen der juristischen Auseinandersetzungen um die Wasserwerke ausgesetzt. Grund war der damals unklare Ausgang der Prozesse um Spekulationsgeschäfte, die mittlerweile zugunsten des Versorgers entschieden wurden. Die Frist zur Aussetzung des Darlehens läuft jedoch Ende dieses Jahres aus. Die Restschuld belief sich Ende 2015 noch auf 237,8 Millionen Euro. Die Summe müsste ab 2019 also wieder zurückgezahlt werden. Die Stadt könnte das Darlehen auch in eine Eigenkapitaleinlage umwandeln. Doch um einen Verwendungsstreit innerhalb der LVV zu vermeiden, wollen SPD und Freibeuter jährlich fünf Millionen Euro in den Mobilitätsfonds einzahlen lassen. „Die Politik muss die Investitionsschwerpunkte setzen“, sagte Morlok.

