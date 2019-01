Leipzig

Die Branddirektion Leipzig will technisch aufstocken und plant dafür den Einsatz von zwei zusätzlichen Rettungswagen. Das teilte die Stadt am Dienstag mit. Demnach sollen die neuen Fahrzeuge ab sofort in den Feuerwachen West und Südwest stationiert und täglich 24 Stunden betrieben werden.

Darüber hinaus soll ein weiteres Bestandsauto der Feuerwache Süd künftig täglich 16 Stunden statt wie bisher acht Stunden einsatzbereit sein. „Mit der Anpassung des Rettungsdienstbereichsplanes aus dem Jahr 2014 trägt die Verwaltung den steigenden Einsatzzahlen, auch bei der Notfallrettung und dem Krankentransport, Rechnung“, so Ordnungsbürgermeister Heiko Rosenthal im Zuge der Mitteilung.

Damit einhergehen soll auch eine Erweiterung des Rettungsdienstbereichsplanes um 33,5 Stellen. Um Patienten und Kliniken zu entlasten, werden zu Spitzenzeiten außerdem drei weitere Krankentransportwagen (KTW) eingesetzt, die Vorhaltezeit der KTWs der Berufsfeuerwehr wird von 6 auf 24 Stunden an sieben Tagen erhöht.

von CN