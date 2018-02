Leipziger Sachspendenzentrale an neuem Standort wieder eröffnet

Leipzig. Neuer Standort, gleiche Mission: Die Sachspendenzentrale Leipzig hat nach dem Umzug vom Straßenbahnhof Leutzsch nach Eutritzsch seit Februar wieder geöffnet. Mit ehrenamtlichen Helfern sortiert Isabel Slawik stapelweise Kartons mit Kleidung. Die Güter sollen nicht nur Flüchtlingen helfen. Je nach Anfrage kommen sie Bedürftigen aus allen sozialen Einrichtungen Leipzigs zu Gute.

Zum Start am neuen Standort gibt es alle Hände voll zu tun. Noch fehlen im neuen Lager Schwerlastregale. „Einige sind schon da, aber wir können noch mehr Regale gebrauchen“, sagt Slawik. Seit zwei Wochen schaffen die Helfer in der Produktionsschule Schauplatz Ordnung. Die gemeinnützige Gesellschaft, die Sozialarbeit in vielen Facetten leistet, ist neuer Träger des Projekts. Der Wechsel war nötig geworden, nachdem der Flüchtlingsrat in finanzielle Schieflage geraten war.

Mehr als 15 Tonnen Bekleidung, Spielzeug & Co. sortiert das Team und gibt sie über soziale Einrichtungen an Bedürftige in Leipzig weiter. „Über die sozialen Netzwerke bekommen wir sehr viele Anfragen“, sagt Slawik. Nach einer Bestellung holen die Verbände die Hilfsgüter in der Regel freitags zwischen 8 und 12 Uhr in der Bitterfelder Straße ab.

Das wird dringend gebraucht

Der neue Standort in der Bitterfelder Straße 6 werde in jeder Hinsicht bereits angenommen, freut sich Slawik: „Wir bekommen täglich neue Spendenangebote“, sagt sie. Montags von 8 bis 12 Uhr und donnerstags zwischen 14 und 18 Uhr können Interessierte diese in Eutritzsch abgeben.

Was wird dringend gebraucht? Immer könne man Kinderwagen gebrauchen, auch Kinderkleidung und Hygieneartikel seien besonders gefragt. Winter- und Sommerkleidung allgemein sowie Schulartikel seien ebenfalls willkommen.

Möbel kann die Sachspendenzentrale derzeit nicht unterbringen. „Wir möchten in Zukunft ein Schwarzes Brett für Möbelgesuche und Angebote etablieren“, sagt die Leiterin.

Erfolgreich mit Ehrenamtlichen

Die Sachspendenzentrale stemmt ihr Pensum nur mit Hilfe vieler Ehrenamtlicher. Leiterin Isabel Slawik soll außerdem perspektivisch ein Team aus drei Mitarbeitern an der Seite haben. Sie selbst hat zuvor in der Flüchtlingsunterkunft Alte Messe und als Leiterin einer Wohngruppe für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge gearbeitet.

2015 riefen engagierte Leipziger die Sachspendenzentrale ins Leben, um die Flut der Hilfsbereitschaft als Antwort auf die Flüchtlingssituation zu kanalisieren. Flüchtlingsrat und das Bildungsinstitut Mitteldeutschland der Johanniter-Akademie stützten das Projekt mit dem Ziel, den Menschen unterschiedlichster sozialer Einrichtungen je nach Bedarf zu helfen.

Sachspendenzentrale im Netz: http://www.ps-schauplatz.de/sachspendenzentrale/

Von Evelyn ter Vehn