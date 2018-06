Leipzig

Mehrere Hundert Schüler und Studenten haben am Freitag in Leipzig gegen Abschiebungen und für mehr Bildungschancen für Asylbewerber demonstriert. Die Aktion war Teil eines bundesweiten Bildungsstreiks an Universitäten und Schulen. „Wir als Jugendliche möchten unsere Zukunft aktiv gestalten. Und unsere Zukunft soll nicht in einem Land sein, in dem Ungerechtigkeit und Ausgrenzung auf der Tagesordnung stehen. Unsere Zukunft soll kein zerstörter Planet sein, auf dem unzählige Kriege geführt werden“, hieß es in einer Ankündigung.

Die Demo in Leipzig führte am Freitagvormittag vom Kurt-Masur-Platz an der Moritzbastei über die Richard-Wagner-Straße bis hin zum Rabet.

