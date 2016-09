Leipzig.



Wie im Klangraum, der im Stil der Biedermeierzeit eingerichtet wurde, war es Stache wichtig, die Fantasie der Kinder anregen. Im Klangraum werden an der Decke aufgehangenen Gegenständen wie Glasharmonika, Backform und Morsegerät, die entweder aus der Zeit Schumanns stammen oder auf technische Erfindungen dieser Zeit hinweisen, Töne entlockt. Auf dem SpielHÖRplatz sind im Holzgerät Erschütterungssensoren „versteckt“, die auf bestimmte Bewegungen reagieren. So erzeugen Kinder, die auf einen der drei Podeste hüpfen, verschiedene Geräusche. Sogar eine aus Seilen bestehende Harfe gibt es – die wohl weltweit erste. Sie funktioniert wie ein richtiges Saiteninstrument, so dass gleich mehrere Kinder gleichzeitig rhythmisch und tänzerisch agieren können. So biete der Spielplatz einen schöpferischen Ansatz für alle, die mit Tönen, Klanggruppen und Geräuschen experimentieren möchten.

„Spielerisch können wir so auch eine Brücke in die Vergangenheit bauen, um Kinder die Zeit von Clara und Robert Schumann nahezubringen“, so Frank-Steffen Elster, Vorsitzender des Vereins Schumann-Haus. Investiert wurden rund 77 000 Euro, was beispielsweise durch Förderer wie die Stiftung für Kultur und Bildung der Rahn Dittrich Group, die Stiftung „Leipzig hilft Kindern“ sowie die Fördervereine der Institutionen ermöglicht wurde.

Von Mathias Orbeck