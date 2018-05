Leipzig

An Himmelfahrt haben vier Schwimmhallen in Leipzig trotz des Feiertages geöffnet. Die Bäder Nord und Südost machen am Donnerstag jeweils von 8 bis 13 Uhr auf, wie die Leipziger Gruppe am Dienstag mitteilte.

Auch in der Antonienstraße kann geschwommen und gebadet werden: Das Sportbad an der Elster öffnet von 7 bis 13 Uhr die Tore. In der Grünauer Welle empfängt neben dem Bad auch die Sauna zwischen 10 und 18 Uhr Besucher.

jhz