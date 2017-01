Leipzig. Leipziger fährt modern: Die neue Solaris-Busflotte der Verkehrsbetriebe soll bis Ende Januar komplett sein. Sechs der insgesamt 14 Fahrzeuge fahren bereits auf Leipzigs Straßen. Sechs weitere wurden über den Jahreswechsel angeliefert, bestätigten die Leipziger Verkehrsbetriebe (LVB) gegenüber LVZ.de. Diese bekommen die nötige Software und können nach technischen Tests in den Linienbetrieb starten.

Für 4,5 Millionen Euro wollen die Verkehrsbetriebe mit den neuen Gelenkbussen Platz für mehr Fahrgäste schaffen und umweltfreundlicher werden. Die „Neuen“ vom polnischen Hersteller Solaris bekommen mit der Einhaltung der Abgasnorm Euro 6 die grüne Plakette und sind damit reif für die Umweltzone. Fahrzeuge mit gelber Plakette werden ausgemustert, so das Unternehmen.

Die Verkehrsbetriebe setzen dann auch komplett auf die längeren Gelenkbusse. Neun der kürzeren Gefährte haben ausgedient. Die 18 Meter langen neuen Solaris-Fahrzeuge verfügen über 35 Sitz-, vier Klapp- und 107 Stehplätze, teilten die Verkehrsbetriebe mit. Zum Passagieraufkommen will das Unternehmen keine konkrete Prognose wagen. „Durch den erhöhten Fahr- und Aufenthaltskomfort“ gehe man aber von steigenden Zahlen aus, so Sprecherin Katja Gläß.

Anlieferung von sechs Solaris-Bussen und dem Prototyp der neuen Leipziger Straßenbahn im Dezember. Quelle: Leipziger Verkehrsbetriebe

Mehr Komfort – aber ohne Klimaanlage

Der Komfort für die Kunden soll mit dem Wechsel nämlich ebenfalls steigen: Die Busse sind alle niederflurig und bieten zusätzlichen Platz für Rollstühle, Kinderwagen und Fahrräder. Wie in den Straßenbahnen gibt es außerdem Informationen über das Fahrgast-TV. Auf die Vollklimatisierung der Wagen verzichten die Verkehrsbetriebe allerdings. Im Sommer sollen elf Klappfenster, vier Dachluken und vier Ventilatoren im Dach für die Belüftung sorgen. Das sei kraftstoff- und energiesparender, so das Unternehmen.

Auch das Thema Sicherheit spielt eine Rolle. So können Fahrgäste den Fahrer über eine Wechselsprechanlage an den Türen 2 und 3 erreichen. Die Wagen sind videoüberwacht, „mit zusätzlicher Aufzeichnung am Fahrerplatz“ – sollte dieser einen Überfall melden. Zu den technischen Standards der Busse gehört zudem eine Brandlöschanlage im Motorraum.

Bis Ende Januar sollen planmäßig die letzten beiden neuen Solaris-Busse angeliefert werden, teilten die LVB weiter mit. Damit können künftige Fahrer das Leipziger Netz erkunden: Diese Wagen verfügen dann über eine Fahrschulausstattung.

Aufsehen hatten die Verkehrsbetriebe im Dezember mit der Anlieferung des Prototyps für Leipzigs neue Straßenbahn erregt, die als Erlkönig mit Schwerlasttransport in die Stadt kam. Sie ist die erste von 41 Bahnen die die altgedienten Tatras ablösen sollen. Im Februar soll die „Tramino“ feierlich präsentiert werden.

Von Evelyn ter Vehn