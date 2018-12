Leipzig

Ein kleiner, aber nicht minder feiner Laden im Leipziger Osten gilt seit Jahren für hiesige Spielefans als fester Anlaufpunkt: RETRO Games in der Eisenbahnstraße 14. Alte ebenso wie neue Spiele und Konsolen, Fanartikel und Veranstaltungen rund um das digitale Hobby haben dem Laden seit 2006 eine feste Stammkundschaft beschert. Manche sprechen gar von einer Institution.

Seit einigen Wochen prangen jedoch bedrohliche, rote Schilder mit der Aufschrift „Räumungsverkauf – Alles muss raus“ auf den Schaufenstern des kleinen Shops. Noch bis kommenden Samstag locken Angebote und Rabatte – dann soll Schluss sein.

Zur Galerie Blick in den Spieleladen RETRO Games auf der Eisenbahnstraße, der Mitte Dezember nach 13 Jahren seine Pforten schließt und nach Mockau umzieht.

Allerdings, so die gute Nachricht, nur vorläufig. Kurz darauf steht der Umzug an, wahrscheinlich in die Mockauer Straße, wie Geschäftsführerin Jasmin Gerhardt erklärt. „Der Mietvertrag ist zwar noch nicht unterschrieben, aber es sieht gut aus. Die neuen Räumlichkeiten sind ungefähr genau so groß und frisch saniert. Wir erneuern uns quasi komplett.“

Retro-Fans müssen also nicht trauern: „Es wird auf jeden Fall weitergehen. Wer uns helfen will, soll einfach vorbeikommen und möglichst viel raustragen, damit wir weniger schleppen müssen.“ Der anstehende Umzug habe das Geschäft jedenfalls schon mal kräftig angekurbelt. „Wir haben echt viel zu tun. Wenn das immer so wäre, würde ich jedes Jahr einen Räumungsverkauf machen“, feixt Gerhardt.

Als Grund für den Wegzug aus dem Geschäft, das sie immerhin 13 Jahren lang angemietet hatte, macht Gerhardt die „ Gentrifizierung der Eisenbahnstraße“ verantwortlich. Spekulanten und hohe Mieten ließen „keinen Platz mehr für andersartige Läden. Eigentlich sollte es uns schon früher erwischen, aber wir konnten das noch herauszögern.“

Von Christian Neffe