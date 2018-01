Leipziger Stadtrat soll mehr Geld für Kitas und Sicherheit beschließen

Leipzig. Am Mittwoch kommt der Leipziger Stadtrat zur ersten Sitzung des Jahres zusammen. Ein zentraler Punkt wird der Nachtragshaushalt 2018 sein. Durch ein ambitioniertes kommunales Kitabauprogramm kommen 30 Millionen Euro Mehrausgaben auf die Stadt zu. Die Gesamtinvestition für 13 Einrichtungen summiert sich auf 45 Millionen Euro. Außerdem müssen in diesem Jahr 29 Stellen für drei neue Kitas und zehn Stellen im Hortbereich finanziert werden. Wie schon im Vorjahr rechnet Leipzig außerdem mit Mehrausgaben für Erziehungshilfen, voraussichtlich in Höhe von fünf Millionen Euro.

Leipzigs Bevölkerung wächst – das bedeutet auch größere Herausforderungen bei den Themen Sicherheit und Verkehr. Der Stadtordnungsdienst soll mit zehn Stellen verstärkt werden, fünf kommen in der Einsatzleitstelle des Ordnungsamtes dazu. Eine neue Stabsstelle „Strategische Verkehrsplanung“ könnte künftig mit drei Stellen arbeiten, eine davon ist der Öffentlichkeitsarbeit vorbehalten. Diese zusätzlichen Arbeitsplätze können allerdings mit dem bereits beschlossenen Personalbudget gestemmt werden, heißt es in dem Dokument für die Stadträte.

Einsparungen in Millionenhöhe

Mit Einsparungen rechnet das Finanzdezernat unter Leitung von Torsten Bonew (CDU) bei der Unterbringung von Asylbewerbern. Leipzig muss 5,6 Millionen Euro weniger als erwartet ausgeben. Die Zahl der neu angekommenen Flüchtlinge sei 2017 auf unter 1000 gesunken (1997 im Jahr 2016). Insgesamt zahlte die Kommune Ende 2017 gesetzliche Leistungen an 3235 Flüchtlinge, Ende 2016 waren es noch 3900 Menschen. Im Sozialbereich bleiben außerdem rund 6,2 Millionen Euro mehr auf der Haben-Seite, weil der Bund seinen Anteil an den Kosten der Unterkunft erhöht hat.

Torsten Bonew, Finanzbürgermeister der Stadt Leipzig. Quelle: LVZ

Geldsegen vom Freistaat

Einen erheblichen Geldsegen erwartet die Kommune vom Freistaat Sachsen durch den kommunalen Finanzausgleich. Für Investitionen fließen voraussichtlich 14 Millionen Euro mehr Schlüsselzuweisungen als erwartet, weitere 21 Millionen sollen Leipzig an allgemeinen Zuweisungen erreichen. Vor allem die „äußerst positive Entwicklung“ der Steuerkraft Dresdens schlage positiv auf Leipzig durch. Das Dezernat warnt gleichzeitig vor Euphorie, geht davon aus, dass der Geldsegen 2018 eine einmalige Spitze darstelle.

Bezogen auf den Gesamthaushalt entstehe durch den Nachtragshaushalt 2018 in Minus von 25 Millionen Euro. Diese soll aus geplanten Rücklagen der Vorjahre ausgeglichen werden.

Anträge aus den Fraktionen

Zur Diskussion werden weitere Anträge der Fraktionen stehen. Fraktionsübergreifend fordern Abgeordnete 250.000 Euro mehr für die Unterstützung von Vereinen und Verbänden im Bereich des Sozial- und Gesundheitsamtes. Während Personal- und Sachkosten steigen, stagniere die Förderung der Verbände.

Gleich zwölf Anträge zum Nachtragshaushalt stellt die Fraktion Bündnis90/Die Grünen. Einen Schwerpunkt bildet die Aufstockung von Stellen in der Verwaltung, unter anderem für Verkehrsplanung, Wohnungsbauförderung, Stadtplanung und Flächenmanagement im Liegenschaftsamt.

Von Evelyn ter Vehn