Leipziger Studenten starten Faschingsfeten

LEIPZIG. Die Kommilitonen in Leipzig laden die Konfettikanonen – und am Freitag werden die ersten abgefeuert. Traditionell sind die Physiker und Geowissenschaftler der Uni die ersten, die bei den Studentenfaschings in die Bütt steigen. Am Freitagabend steigt ihre großer Karnevalssause im Werk 2 in der Kochstraße. Kurz vorm Start wirbt der Elferrat noc hmal kräftig für die „CalcuLate Night Show“ mit unberechenbaren Pointen, komplexen Tänzen und grenzwertigen Einlagen. Im Doppelpack steigt am 19. und 20. Januar der TV-Fasching im TV-Klub der Tierproduzenten und Veterinärmediziner in der Theresienstraße unter dem programmatischen Motto „Cow Wash“. Helau – da tobt dann die Sau.

Eine Woche später lassen es die Uni-Chemiker ordentlich krachen, wenn am 26. Januar im Werk 2 ihre Party mit Kussfreiheit über die Bühne geht. „Rock ’n’ Roleplay“ ist die Divise des närrischen Spektakels, bei dem die Akteure in fantasievolle Rollen schlüpfen und Abenteuer erleben. Eine intergalaktische Mission erwartet die Besucher des Faschings der Uni-Mediziner. Am 2. und 3. Februar steht er auf dem Karnevalskalender. Im Werk 2 heißt es dann: „Guardians of the Emergency“. Versprochen wird eine Reise in eine Welt ohne Grenzen, die voller fremder Wesen ist. Gaudi im Universum bis der Arzt kommt sozusagen.

Zeitgleich ertönt auf dem Sportcampus an der Jahnallee der Schlachtruf „DHfK – dicke da“. Denn am 2. und 3. Februar laden auch die Sportstudenten zu Faschingsfeten ein. Es ist mittlerweile ihre 60. Karnevalssaison – und das Jubiläum schlägt sich auch im Motto nieder: „60 Jahren Leistensport“ ist die Party mit kabarettistischen Auftritten, Erotik und Körperkult überschrieben.

Für den Biofasching sind die Gewölbe Moritzbastei am 8. und 9. Februar gebucht. „Wetzt eure Säbel, poliert eure Holzbeine, geht mal kielholen“, so die Botschaft des Bio-Elferrates zur avisierten Piratenparty.

Die sorbischen Studenten richten ihren Sorabija-Fasching am 10. Februar im TV-Club aus, der Ba-Hu-Fasching der Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur beschließt am 16. Februar im Werk 2 das Karnevalstreiben der Kommilitonen. „Die Ritter der Ba-Hu-Runde“ ziehen dann „in der Nacht der Nächte“ alle Register.

Von MARIO BECK