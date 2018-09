Leipzig

Steigende Mieten, steigende Kosten, andere Lebensmodelle – das bestehende Bafög-System werde der Lebensrealität vieler Studenten nicht mehr gerecht. Der StundetInnenrat der Universität Leipzig (Stura) hat sich deshalb mit einem offenen Brief und einem Forderungskatalog an Bundesbildungsministerin Franziska Giffey (SPD) gewandt. Noch in dieser Legislaturperiode brauche es eine Neuregelung.

Das Bafög sei auf einen Idealtyp von Studenten zugeschnitten, den es heute laut Stura immer seltener gebe. Mittlerweile lernen Menschen an den Universitäten, die Kinder haben, die bereits eine Berufsausbildung abgeschlossen haben. An die Unis zieht es Menschen, die bereits Angehörige pflegen müssen, Menschen mit Einschränkungen wie chronischen Erkrankungen und geflüchteten Studenten. Das Bafög in seiner jetzigen Form hält der Leipziger Stura nicht mehr für angemessen. Als Beleg diene die seit zehn Jahren sinkende Zahl an Bafög-Empfängern – trotz steigender Zahl an Studierenden.

In ihrem offenen Brief an die Bundesbildungsministerin stellen die Studenten unter anderem folgende Forderungen auf:

Der tatsächliche Bedarf von Studenten müsse ermittelt und die Bafög-Sätze entsprechend angehoben werden.

Die Wohnkostenpauschale müsse sich an den Mieten vor Ort orientieren. Die Förderhöchstdauer solle sich an der durchschnittlichen Studiendauer bemessen. Ehrenamtliches Engagement, Zeiten der Kinderbetreuung oder Pflege von Angehörigen müssten angemessen berücksichtigt werden

Geflüchteten Studenten müsse unbürokratisch geholfen werden, um sich von der Mitarbeit der Eltern befreien lassen zu können.

Die Förderung solle auch nach einem Wechsel des Studiengangs weitergezahlt werden.

joka