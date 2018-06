Leipzig

Leipzigs Uni-Klinikum (UKL) hat sich ökonomisch weiter stabilisiert und das dritte Jahr in Folge eine Jahresüberschuss erwirtschaftet. Bei der Vorstellung der Bilanz für 2017 sagte UKL-Chef Professor Wolfgang Fleig am Dienstag, es könne dank des Engagements der Mitarbeiter auf ein erfolgreiches Jahr zurückgeblickt und optimistisch vorausgeschaut werden. Er verwies auf die absolvierte Begutachtung durch den Wissenschaftsrat, bei der der hiesigen Hochschulmedizin ein hohes Maß an Konkurrenz- und Leistungsfähigkeit in Lehre, Forschung und Krankenversorgung bescheinigt worden war.

Bei der Geschäftstätigkeit verbuchte das UKL 2017 einen Überschuss von 1,56 Millionen Euro, im Jahr davor lag das Plus bei 3,1 Millionen Euro und 2015 bei 1,9 Millionen Euro. 2013 und 2014 war das Klinikum tief in die roten Zahlen gerutscht. Zugelegt wurde beim Umsatz, der von rund 400 Millionen Euro 2016 auf nunmehr 422 Millionen Euro stieg. Zurückzuführen ist das vor allem auf den Zuwachs bei den Behandlungszahlen um fünf Prozent auf 428 000 Fälle. Fleigs für den kaufmännischen Bereich zuständige Vorstandskollegin Marya Verdel sagte, die insgesamt positive Entwicklung habe auch Lohnsteigerungen für das Personal ermöglicht. Als großer Arbeitgeber in Leipzig habe das UKL Ende letzten Jahres 4062 Mitarbeiter beschäftigt und damit 63 mehr als 2016. Wie berichtet, wird Verdel im September ans Uni-Klinikum in Hamburg wechseln. „Bis dahin werden wir eine Nachfolgelösung gefunden haben“, versicherte UKL-Aufsichtsratsvorsitzender Professor Knut Löschke.

Fleig, der 2020 in den Ruhestand geht, bezeichnete den laufenden Generationswechsel als große Herausforderung. „Das ist schon hart an der Grenze des Machbaren.“ 2018 steht die Neubesetzung von acht Professorenstellen an. Die Berufungen betreffen die Gastroenterologie, die Mund-Kiefer- und Gesichtschirurgie, die Transfusionsmedizin, die Labormedizin, die Hämatologie, die Pathologie, die Radiologie und die Humanmedizin. Auch angesichts der demografischen Entwicklung würden am UKL systematisch die Behandlungskapazitäten erweitert, meinte Fleig, der das Klinikum seit 2005 leitet. Für September kündigte er die Einweihung des Neubaukomplexes an der Liebigstraße an. In das für rund 58 Millionen Euro errichtete Haus 7 wird unter anderem das Krebszentrum einziehen. Die Aufstockung der zentralen Notfallaufnahme soll 2019 abgeschlossen sein, und im Bereich des Zentrums für Kinder- und Jugendmedizin werden die Flächen für die Frühgeborenenstation erweitert.

Künftig übernimmt das UKL auch die Bauherrenfunktion für die medizinische Fakultät, der Professor Christoph Josten als Dekan vorsteht. Er hatte im April das Amt von Professor Michael Stumvoll übernommen, der nun auch als Gründungsdirektor des Institutes für Matabolismus-, Adipositas- und Gefäßforschung fungiert. Stumvoll hatte sich stark bei der Integration des Pharmazie-Institutes in die Uni-Medizin engagiert. Die Fakultät vereint 1562 Mitarbeiter, in der Humanmedizin sind rund 2600 Studenten eingeschrieben, in der Zahnmedizin fast 340 und in der Pharmazie 240. Es brauche aber eine „auskömmliche Grundfinanzierung für die Fakultät“„ merkte Josten an. Der aktuelle Landeszuschuss von rund 61 Millionen Euro sei zu gering. Das Defizit könne auch nicht durch die erzielten Mehreinnahmen bei eingeworbenen Drittmitteln kompensiert werden.

Von Mario Beck